Чи примушують США Україну до переговорів з Росією: експерт застеріг від капітуляції

За словами експерта, будь-яка пропозиція переговорів з РФ до виведення її військ з України – це примус до капітуляції.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прокоментував чутки про ймовірний тиск з боку США на Україну задля переговорів із Росією.

Про це експерт розповів у інтерв’ю "УНІАН".

Світан відповів на питання, чи можуть США серйозно поставити Україні умову: або переговори, або суттєві скорочення постачань зброї.

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"Вони можуть поставити таке питання тільки в якихось кулуарних відносинах. Медійно, на привселюдно вони поставити таке питання не можуть", – вважає військовий експерт.

"Тут питання до нашого керівництва: якщо нашому військово-політичному керівництву ставляться ультиматуми такого рівня, вони просто повинні це все озвучувати. І далі вже українське суспільство приймає це до відома, щонайменше", – додав він.

Світан також зазначив, що всі засланці президента РФ Володимира Путіна "завжди несуть якусь біду".

"Нічого ніхто з них для України доброго не приніс – починаючи від Меркель і закінчуючи Салліваном, навіть Папа Римський сюди включився", – сказав полковник запасу.

Він наголосив, що будь-яка пропозиція переговорів з РФ до виведення російських військ з України – це примус до капітуляції.

"Поки хоч один російський солдат стоїть на території Криму, Донбасу, на будь-якій українській території, а ми йдемо на переговори – ми капітулюємо. Розповіді, які були в березні 2022 року, коли наше політичне керівництво вже погодилося віддати Крим і Донбас росіянам, при чому по лінії "Мінська-2", і це було прописано в угодах... До речі, з ОП знову почали говорити про них, що, якщо переговори, то на базі стамбульських домовленостей, ще й у складі тієї ж групи. І такого роду заяви після візиту Саллівана до Києва починають знову викликати питання до нашого політичного керівництва", – розповів експерт.

"Не думайте домовиться з кимось про здачу української території і капітуляцію за спиною українського народу!" – закликав Світан.

Ймовірний тиск щодо переговорів

Нагадаємо, серед політиків та дипломатів у США та ЄС превалює враження, що військовим шляхом Україна не здатна виграти війну з Росією. Такий варіант навіть вважають небажаним, наголошуючи на необхідності для перемоги дипломатичної частини, тобто переговорів, розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Водночас міністр оборони Британії Бен Воллес, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та очільник оборонного відомства Латвії Артіс Пабрікс закликали не тиснути на Україну щодо переговорів із Росією.

У США кажуть, що чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Про це заявив представник Дердепартаменту Нед Прайс. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин, заявив радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ключовою умовою для старту перемовин з РФ залишається виведення ворожих військ з території України.

В України є свій план, звільнення Херсона, переговори з Росією та США після виборів - Михайло Подоляк

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