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Чи припинить Британія надавати допомогу Україні після вимог Кремля: в The Guardian дізналися

Чи припинить Британія надавати допомогу Україні після вимог Кремля: в The Guardian дізналися

Прапор Великої Британії. / Фото: Shutterstock

Підтримка Великої Британії залишиться незмінною, обіцяють в Лондоні.

Велика Британія незмінно буде постачати зброю до Українинезважаючи на вимогу Кремля, що мир може бути досягнутий лише за умови припинення всієї іноземної військової допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на британські джерела в обороні.

Спочатку Сполучене Королівство спочатку не відреагувало на заяву Кремля після розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Втім, зранку 19 березня у Лондоні заявили, що їхня позиція не змінилася. Тому потік військової допомоги – цього року вартістю 4,5 млрд фунтів стерлінгів – не припиниться "лише тому, що цього вимагає Кремль".

Зазначається, що Трамп і "фюрер" Путін говорили після того, як лідери Франції та Німеччини повідомили на прес-конференції, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну – у відповідь на вимогу Кремля, яка, за словами експертів, залишить Київ у військовій ізоляції. У Москві ж заявили, що "ключовою умовою недопущення ескалації конфлікту" є "повне припинення іноземної військової допомоги та надання Києву розвідувальної інформації".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав термін, коли може закінчитися війна. З його слів, припинення вогню кроком до миру.

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