Чи припинить РФ атакувати Україну дронами та ракетами: Зеленський про різницю між словами й діями

Попри заяву американського президента Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість щодо "негайного" припинення вогню, росіяни продовжують атакувати Україну дронами та ракетами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Я думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається. Зараз у нас в Україні [лунає – ред.] тривога. Це, в принципі, і відповідь про те, що відбувається. Росіяни, наскільки мені відомо, сказали, ще під час розмови з президентом Трампом, що вони дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю, зокрема "Шахедами". Але зараз лунає тривога, тобто поки що це не працює", – сказав президент.

Водночас він додав, що перемовини з командою США в Саудівській Аравії були "дуже хорошою розмовою з дуже хорошим результатом".

За словами Зеленського, в розмові Трампа і Путіна не йшлося про повне припинення вогню, запропоноване спочатку американцями. Натомість обговорювалося лише питання ударів по енергооб'єктах.

"Додаткової інформації в мене поки що немає. Я думаю, що дуже правильно, що у нас буде розмова з президентом Трампом і ми будемо знати деталі", – зауважив президент.

Нагадаємо, президент США заявив, що йому вдалося домовитися з Путіним про "негайне" припинення вогню. За словами Трампа, під час розмови обговорювалось багато деталей мирної угоди.

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