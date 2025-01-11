Чи приведуть переговори з Кремлем до миру: аналітики ISW відповіли

У Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов". Втім, Москва наголошує - їхня переговорна позиція залишається незмінною.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву новообраного президента США Дональда Трампа про організацію зустрічі з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним. З його слів, "фюрер" нібито відкритий для контактів з міжнародними лідерами і що "жодних умов для цього (контакту) не потрібно".

"Пєсков підтвердив, що Кремль зберігає свою "неодноразово озвучену" позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024-го та повторив у грудні під час "прямої лінії".

В ISW наголошують, що торік у червні 2024 року господар Кремля вимагав від України замінити президента Володимира Зеленського та його уряд під виглядом "денацифікації", провести демілітаризацію та поступитися Росії значними частинами території на сході та півдні України, включаючи території, які РФ наразі не окупувала.

"Фактично все це означає повну капітуляцію України. Жодні переговори не приведуть до значущого чи стійкого миру, доки Путін залишається відданим цим вимогам – незалежно від "бажання" Кремля вести переговори із західними лідерами", - наголошують в Інституті.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, заявив, що диктатор РФ Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Втім, жодних інших деталей політик не повідомив.

В адміністрації "фюрера" РФ Володимира Путіна зробили заяву про готовність до переговорів з Трампом. Мовляв, для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

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