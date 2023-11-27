Чи справді США хочуть, щоб Україна перемогла Росію, і як може завершитися війна – розбір Newsweek

У статті Newsweek розповіл про страх США перед поразкою РФ і виясняли, що можна вважати перемогою України. Адаптивний переклад матеріалу пропонує ТСН.ua

Починаючи з лютого 2022 року поширеною думкою є те, що США надають Україні достатньо військової допомоги, щоб вижити, але недостатньо, щоб перемогти.

Чи так це насправді, розбиралося американське видання Newsweek.

США бояться хаосу в РФ

У виданні припускають, що така позиція Вашингтона пояснюється тим, що стратегічна поразка Кремля в Україні може спровокувати хаос в РФ, можливо, повалення Путіна та жорстоку регіональну боротьбу за заповнення вакууму влади, усіяного зброєю масового знищення.

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"У зв'язку із загостренням виклику Китаю євразійська анархія створить багато нових проблем для Білого дому", – пишуть у статті.

"Українці дійсно бачать постійну нерішучість і занепокоєння щодо можливої ескалації й небажання провокувати росіян", – зазначив в інтерв'ю Newsweek Деніел Вайдич, президент Yorktown Solutions і один з найвідоміших українських лобістів у Вашингтоні.

За його словами, українці вважають, що, попри всю допомогу і підтримку, США не мають реального бажання, щоб ЗСУ рішуче розгромили росіян через побоювання, що це призведе до внутрішньої смути і краху Росії.

Поразка – завжди сирота

Американські та європейські офіційні особи в приватному порядку критикували підхід України до контрнаступу. Зокрема за те, що українські сили занадто розтягнуті по всій лінії фронту.

За словами експерта Вайдича, значна частина допомоги не надходила до України так швидко, як могла б. Це мало вирішальний вплив на ситуацію на місцях.

"Весняний наступ цього року був би весняним наступом, а не липневим, що мало величезне значення. Адже це дозволило росіянам закріпитися і зміцнити свою оборону", – додав Вайдич.

Крім того, Києву доводиться вести важку боротьбу за кожну нову систему озброєнь НАТО,

Перші основні бойові танки американського виробництва прибули в Україну станом на жовтень, більше ніж через 18 місяців після початку війни. Київ все ще наполягає на найдальшій версії армійської тактичної ракетної системи MGM-140, відомої як ATACMS, а винищувачі F-16 прибудуть до України не раніше початку 2024 року.

Україна веде війну за національне виживання, зазначають автори статті. Однак Байден та інші західні лідери чітко дали зрозуміти, що західна коаліція відповідає за глобальне виживання світу.

Тому Білий дім виступає за поступове надання військової допомоги Києву, бо думає, що так не спрововує світову війну.

"Українці вважають себе нашими партнерами", – заявив Newsweek Стівен Мур, колишній керівник апарату колишнього головного заступника лідера Республіканської партії Піта Роскама, а зараз керує проєктом Ukraine Freedom Project в Києві.

"Ми постачаємо зброю, а вони – життя своїх найкращих людей. Українці не отримують зброї, яку ми їм обіцяли, і не отримують зброї, яка їм потрібна".

Дехто сподівається, що настання зими та відносно статичний фронт можуть сприяти новим мирним переговорам. Путін неодноразово заявляв, що він відкритий до поновлення переговорів, але лише за умови, що Україна прийме "нові територіальні реалії" окупації Москвою близько 20 відсотків нашої території.

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Зеленський своєю чергою відмовився від переговорів на російських умовах і заперечив припущення про те, що війна зайшла в глухий кут.

"Непопулярна мирна пропозиція може означати кінець перебування Зеленського на посаді з виборами чи без виборів", – додав Вайдіч.

Переоцінка стратегії щодо України

На Заході розуміють, що Україна не може продовжувати війну без їхньої підтримки, особливо США.

"Зима і невдалий літній наступ вимагають всебічної переоцінки нинішньої стратегії як з боку України, так і з боку її партнерів", – пишуть Річард Хаас і Чарльз Купчан з аналітичного центру Council on Foreign Relations.

"Ця широка публічна дискусія назріла і є необхідною. Раніше такі розмови були майже табу. Але це небезпечна ситуація. Саме так війни тривають нескінченно. Хороша стратегія – це не тільки про те, що бажано, але й про те, що ймовірно", – сказав Купчан.

Хаас запропонував "проміжне визначення успіху", яке яке призупиняє, а не відмовляється від мети повного територіального звільнення.

"Можливо, доведеться почекати роки або навіть десятиліття, щоб досягти ширшого визначення успіху. Можливо, доведеться почекати на появу пост-путінського керівництва, або пост-пост-путінського керівництва", – каже Хаас.

За його словами, повне звільнення "навряд чи можливе з огляду на військовий баланс".

"У нас вже було два сезони бойових дій. Я не бачу підстав стверджувати, що якби був третій, четвертий чи п'ятий, Україна змогла б досягти цієї цілі. Я вважаю, що для України важливо вижити, щоб Росія була розчарована. І нинішню ситуацію я б назвав стратегічною перемогою України та Заходу. Це не все, але багато", – додав експерт.

Чи були переговори про завершення війни

За словами Купчана, у Вашингтоні вважають, Зеленський не готовий почати повертатися до стратегії, спрямованої на припинення війни, тому Захід не збирається нав’язувати це.

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"Я припускаю, що за зачиненими дверима обговорюють варіанти закінчення війни. Але поки не буде відчуття, що самі українці готові до цієї розмови, не думаю, що ви побачите її в публічній площині", – зазначив експерт.

На його думку, настане момент, коли українці самі почнуть запитувати: "Що нам робити?"

Купчан вважає, що Україна і Захід повинні планувати "довгу гру", як це робить Путін.

"Ви добиваєтесь припинення бойових дій, повертаєте Україну на шлях процвітання, а потім чекаєте, коли Путін піде, і сподіваєтесь, що настане день, коли Росія за столом переговорів поверне Україні її територію".

Він нагадує, що у 1985 році ніхто не вірив, що Естонія, Литва та Латвія будуть незалежними демократіями та членами НАТО.

"Всі говорять про те, що Путін перечекає Україну і Захід. Я думаю, що ми перевернули ситуацію. Ми його перечекаємо", – підсумував експерт.

Раніше командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив, що війна знову може вийти за межі сходу та півдня, якщо не завадити Росії виробляти зброю.

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