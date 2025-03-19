Чи справді Трамп задоволений переговорами з Путіним: експерт зробив несподівану заяву

Зустріч Трампа та Путіна залишила більше запитань, ніж відповідей.

Перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним завершилися несподіваними підсумками, які навряд чи задовольнили Вашингтон.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив військовий оглядач Денис Попович.

За словами експерта, Кремль першим зробив офіційні заяви щодо переговорів, а їхній зміст виглядав більш конкретним. Однак найяскравішим сигналом про розчарування Трампа стало те, що він уникнув традиційної пресконференції.

“Ми знаємо, що Трамп любить спілкуватися з журналістами. Але цього разу він цього не зробив, що говорить про його незадоволення результатами перемовин”, – наголосив Попович.

Крім того, експерт звернув увагу на менш очевидний, але показовий підсумок зустрічі – домовленість про хокейний матч між збірними США та Росії.

“Це може здаватися неважливим, але варто пам’ятати, що спорт для РФ – це інструмент впливу. Ми бачили це на Чемпіонаті світу з футболу та Олімпіаді в Сочі. Якщо після цього підуть нові спортивні домовленості, це означатиме, що Росія частково прорвала міжнародну блокаду”, – пояснив Попович.

Нагадаємо, за словами політолога Вадима Денисенко, Путін за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо України виграв для себе час.

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