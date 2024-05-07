Чи справді у світі спалахне Третя світова через Україну: відомий історик відповів

За його спостереженнями, загроза переростання російсько-української війни в світову – це "найбільший головний біль у Вашингтоні". Це і є головною причиною дозування підтримки Україні.

Відомий український історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій розповів, як ставиться до думки, що російсько-українська війна – перший етап Третьої світової.

Про це Плохій поділився в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що практично ніхто не планував Першу світову. І ніхто не планував Другу світову війну.

"Для Гітлера це була спроба взяти під контроль ще одну країну, як перед тим він зробив зі Словаччиною. Для Путіна це була просто спроба ще раз повторити електоральний успіх, який прийшов з анексією Криму. Це планувалося як обмежена в часі до двох тижнів спеціальна військова операція. Так що світові війни стаються не за дизайном, вони відбуваються за логікою події, – порівнює історик.

За його спостереженнями, загроза переростання російсько-української війни в світову – це "найбільший головний біль у Вашингтоні". Це і є головною причиною дозування підтримки Україні.

"Так що, на відміну від розпаду Росія, третя світова – це річ, про яку в Вашингтоні думають. Чи може війна в Україні перетворитися на більшу і чи обов'язково перетвориться? Ні. Дуже багато буде залежати від поведінки наших союзників та Росії", – підсумував Сергій Плохій.

Раніше у виданні Sky News проаналізували, наскільки вірогідним є початок Третьої світової війни. А у статті The Telegraph йшлося про те, що Третя світова війна вже почалася, але на Заході відмовляються у це вірити. На думку аналітиків видання, Китай, Іран і КНДР уже готові до бою.

Нагадаємо, 6 травня 2024 року міністерство оборони країни-агресорки оголосило, що Генштаб РФ за дорученням Путіна найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".