Чи справді Україна готується до перемовин з РФ у червні: в РНБО відповіли

У Мережі поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з рф у червні 2024 року".

В РНБО спростували інформацію про підготовку України до початку мирних переговорів з Росією у червні 2024 року.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО України 29 квітня.

Там вказали, що інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні, не відповідає дійсності. Поширення цих тез у Мережі є маніпуляцією навколо заяви президента України Володимира Зеленського.

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"Зокрема, поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з рф у червні 2024 року". Насправді Президент заявив: "Світова більшість повинна примусити рф до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", – пояснили в ЦПД.

Там уточнили, що йдеться про саміт щодо української формули миру у Швейцарії. Він стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. Однак РФ не буде серед учасників саміту, тож не йдеться про жодне укладання миру.

Як зазначили в ЦПД, схожі меседжі допомагають ворогу в його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві.

До слова, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, як РФ намагатиметься зірвати саміт миру у Швейцарії.

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