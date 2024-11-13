Чи справді в Україні 2025 року відбудуться вибори: що кажуть в ОП

Михайло Подоляк акцентував на тому, що в країни триває гаряча фаза війни, і в РФ немає реальних намірів йти на переговори.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спростував можливість проведення виборів 2025 року. Він заявив про відсутність підстав чи передумов для такої можливості, оскільки війна триває з високою інтенсивністю.

Про це Подоляк заявив у ефірі Radio NV.

Радник голови ОП прокоментував статтю видання The Economist про можливість проведення виборів. Посадовець відповів, чи правдива інформація про те, що 20 січня може бути оголошене припинення вогню та скасовано воєнний стан, і що 25 травня можуть відбутися вибори.

Подоляк сказав, що коли західні ЗМІ поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, то не пояснюють, чому має так статися.

"Війна сьогодні знаходиться у гарячій фазі, як і рік тому... Війна високої інтенсивності... Ніяких справжніх намірів йти на переговорні процеси у Російської Федерації немає. Вони продовжують наполягати на ультимативних вимогах – тобто Україна має позбутися не тільки території, але й суб'єктності, суверенності. Не бачу підстав для того, щоб вже говорити про початок якогось політичного сезону чи процесу як такого", – висловився радник керівника ОП.

Він додав, що вже не раз бачив схожі публікації про можливості замороження війни і переговорного процесу, де автори посилалися на джерела.

"Усі ці матеріали побудовані на тому, що треба Україну до чогось змусити, що Україна має піти на якісь поступки... Всі ці публікації говорять про те, що треба зупинити війну тільки за рахунок країни, на яку напали. Тобто, Україну треба змусити припинити спротив", – розповів Подоляк.

Нагадаємо, у статті видання The Economist із посиланням на інформовані джерела йдеться, що президентські вибори в Україні можуть відбутися начебто 2025 року, але не раніше 25 травня.

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