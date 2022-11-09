В ОП відповіли, чи стане Херсон точкою, після якої розпочнуться переговори

Подоляк вкотре наголосив, що переговорний процес розпочнеться лише тоді, коли окупанти покинуть територію України.

Звільнення Херсона не є тією точкою, після якої переговорний процес з Росією може реально розпочатися.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настояшее время".

Подоляк пояснив, що РФ насправді не пропонує жодного мирного переговорного процесу. Путінський режим просто хоче закріпитися на окупованих територіях, зокрема на загарбаних після 24 лютого.

"Росія вважає, що вона захопила частину територій, і вона наполягатиме на двох речах, і це неможливе поле для компромісу. "Або визнайте, що ми, вбивши велику кількість ваших людей, маємо право вважати ці території тепер своїми, але ви це не визнаєте - тоді давайте ми таки зробимо тимчасове припинення вогню", – каже радник глави ОП.

Він переконаний, що перемир'я Росія використає для тренування мобілізованих і накопичення ресурсів, після чого, з новими силами, знову нападуть.

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"Ось сьогодні пан Патрушев з'явився вже у Тегерані. Відповідно, вони спробують десь ще знайти балістичні ракети, посилити свою виснажену ракетну програму, десь візьмуть ще дронів і через якісь два-три місяці продовжать знову атакувати нашу територію", – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП пояснив, що зараз Путін намагається закріпити за собою ЗАЕС, Північно-Кримський канал, лівий берег Херсонської області, щоб убезпечити Крим.

"І Херсон не є тією точкою, після якої переговорний процес буде справді можливим. Це нонсенс – говорити про серйозний переговорний процес після звільнення Херсона, після звільнення Луганська тощо. Ні. Президент Зеленський чітко позначає: покинули територію України – після цього, звісно, можливий переговорний процес", – підсумував він.

Переговори з Росією: ілюзія чи реальна перспектива

Раніше видання La Repubblica написало, що США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією у разі, якщо Україна відвоює Херсон.

The Washington Post повідомляли, що радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван вів конфіденційні розмови з головними помічниками Путіна.

На початку жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність на мирні переговори з Україною.

ТСН.ua з'ясовував, як і чому Кремль змінив позиції щодо переговорів, адже раніше Путін вимагав лише капітуляції.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче сідати за стіл переговорів, а заяви про готовність до них – це брехня.

У МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вже пояснював, що переговори означатимуть визнання ультиматумів Кремля.