Чи стане Україна жертвою великого перерозподілу впливу: Bloomberg проаналізувало ситуацію

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від України передати понад 50% доходів від мінеральних ресурсів, портів та іншої інфраструктури країни в якості компенсації за військову допомогу, надану США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американських чиновників.

За даними видання, ця пропозиція, що фактично нагадує військові репарації, була сформульована так, щоб її відхилили, що дозволяє Трампу зобразити Україну та її президента Володимира Зеленського як проблему у переговорах.

"Якщо ви не вірите, що сильніші країни повинні мати право вторгатися в дрібніші, спустошувати міста, вбивати і катувати мирних жителів у цьому процесі, то Трамп досяг нової нижчої точки аморальності на своїй пресконференції у Мар-а-Лаго у вівторок. Він не тільки подвоїв глузування з підтримки Зеленського, що скоротилася, в опитуваннях громадської думки після трьох років конфлікту, закликаючи Київ провести вибори, а й звинуватив його в розв'язуванні війни", – пише оглядач.

На тлі цього тиску Київ і Брюссель не були запрошені на зустріч у Ер-Ріяді між адміністрацією Трампа та Кремлем. Високопосадовці США та Росії обговорювали між собою глобальні відносини, залишивши українське питання осторонь.

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Видання наголошує, що Трамп, схоже, вже погодився на основні вимоги Москви – заблокував вступ України до НАТО, виключив повернення окупованих територій та підтримав ідею проведення виборів в Україні під час війни, що збігається з тезами Кремля про "денацифікацію" Києва.

Bloomberg звертає увагу на присутність у Ер-Ріяді Кирила Дмитрієва, керівника Російського фонду прямих інвестицій, близького до Володимира Путіна. Дмитрієв заявив, що США втратили 300 мільярдів доларів через війну та санкції й натякнув, що американські компанії можуть повернутися на російський ринок вже у другому кварталі цього року.

Видання зазначає, що для Кремля це питання не лише політичних поступок, а й економічного тиску: Росія може запропонувати США вигідні умови повернення до її ринку, що стане ще одним важелем у переговорах.

За даними Bloomberg, з 457 американських компаній, що працювали в Росії до 2022 року, лише 23 досі продовжують працювати в звичному режимі, тоді як більшість припинили або скоротили свою діяльність. Втрата Exxon Mobil своєї 30% частки в російському нафтовому проєкті була оцінена в 4 мільярди доларів, і Путін може запропонувати її повернення.

Зняття санкцій, за словами держсекретаря Марко Рубіо, наразі не розглядається без фінальної угоди. Проте, як зазначає ексчиновник Держдепартаменту Деніел Фрід, адміністрація Трампа поводиться так, ніби проводить загальне "перезавантаження" відносин із Росією, а не працює над мирним врегулюванням в Україні.

Зустріч у столиці Саудівської Аравії підтвердила зміну пріоритетів адміністрації Трампа: Україна все більше розглядається як другорядне питання у ширших переговорах між США та Росією. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що сторони домовилися відновити дипломатичні та економічні зв’язки, створивши переговорні групи, які лише згодом обговорюватимуть українське питання.

На цьому фоні Київ опинився під тиском Вашингтона. За даними Bloomberg, адміністрація Трампа вимагає від України передати понад 50% усіх доходів від мінеральних ресурсів, портів та інфраструктури в якості компенсації за військову допомогу. Це фактично нагадує військові репарації, які переможці нав’язують переможеним.

Під час пресконференції у Мар-а-Лаго Трамп продовжив свою риторику, яка збігається з кремлівськими наративами. Він знову висловив скептицизм щодо підтримки Києва та закликав Україну провести вибори, фактично підтримуючи вимогу Москви про зміну влади в Києві.

Трамп також заявив, що Україна "могла уникнути війни", підписавши угоду з Росією, і звинуватив Зеленського у продовженні конфлікту. Його слова стали частиною ширшої кампанії з дискредитації українського президента, якого він почав називати "диктатором".

Трамп продовжив поширювати дезінформацію про фінансову допомогу США Україні. Він заявив, що Америка надала Києву 350 мільярдів доларів, хоча реальні дані, зібрані німецьким Кільським інститутом світової економіки, показують, що ця сума не перевищує 119 мільярдів доларів.

Крім того, США далеко не є основним донором України у воєнний час. За часткою ВВП вони посідають лише 15-те місце серед 20 найбільших країн-донорів, і Європа загалом виділила більше ресурсів на підтримку Києва.

На тлі всіх цих подій у переговорах активну роль відігравав Кирило Дмитрієв, керівник Російського фонду прямих інвестицій і близький соратник Путіна. Його завданням було представити Росію як вигідного економічного партнера для США після війни.

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За словами Дмитрієва, через санкції американські компанії втратили 300 мільярдів доларів на російському ринку, і він висловив припущення, що вони можуть повернутися вже у другому кварталі цього року. Це ще один сигнал про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість зняття санкцій з Росії в рамках ширших домовленостей.

Уся ця ситуація створює ґрунт для подальших поступок Москві, тоді як позиція України у переговорах послаблюється. Вимоги Трампа щодо передачі контролю над українськими ресурсами, його заяви про неможливість повернення територій та підтримка проведення виборів у розпал війни все більше схиляються до вигідного для Кремля сценарію.