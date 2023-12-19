Чи становить загрозу для України ймовірна перемога Трампа: відповідь Зеленського

На його думку, у Трампа буде точно інша політика, якщо він стане президентом США.

Президент Володимир Зеленський прокоментував, як зміняться відносини між Україною і США у разі повернення до Білого дому Дональда Трампа, який виступає проти надання допомоги нашій державі.

Про це Зеленський сказав сьогодні, 19 грудня, під час великої пресконференції за підсумками 2023 року.

На його думку, у Трампа буде точно інша політика, якщо він стане президентом США.

"Не нам обирати, а американському народові. Я не впевнений, що політика Сполучених Штатів зміниться щодо України", – вважає глава держави.

Водночас, Зеленський визнав, що будь-який лідер має вплив на своє суспільство, особливо коли його тільки що обрали.

"Тому що більшість країни сказала "Так". Тому ці перші сигнали того чи іншого лідера. Зараз ми говоримо про президента США. І ці перші сигнали будуть дуже впливові. Якщо політика будь-якого президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою, більш внутрішньою, більш економною. Будуть інші пріоритети, внутрішні пріоритети. То я думаю, що ці сигнали дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні. Тому що це ... як весь світ. Якщо одна потужна деталь випадаає, то механізм починає сипатися", – сказав президент.

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Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року