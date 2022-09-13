Чи створить НАТО навколо України НАТО-2: експерт - про майбутню Київську безпекову угоду

У пакеті рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена щодо гарантій безпеки для України мало звертається увага на роль НАТО.

Таку думку висловив військовий експерт, a заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь під час інтерв'ю ТСН.

"Я прочитав цей документ і мені здалося, що колишній генсек НАТО (Андерс Фог Расмуссен – Ред.) мало звернув увагу на НАТО. НАТО згадується, як Альянс, який прописаний у нас в Конституції і ми туди рухаємося", – сказав він.

На думку експерта, варто більше прописати про роль Альянсу щодо гарантування безпеки Україні.

"ЄС проявив свою сміливість і геополітичне лідерство, запропонувавши нам в умовах війни кандидатський статус. Чому б НАТО не запропонувати нам Membership Plan (План дій щодо членства в НАТО – Ред.). Це відразу би змінило акценти і показало лідерство НАТО в цій ситуації. Нам би сказали: "під час війни ми не можемо надати вам гарантії безпеки, але потім...", – зазначив Самусь.

Експерт пропонує провести найближчим часом екстренний саміт НАТО, спеціально для того, щоб надати Україні і Грузії Membership Plan.

"Ну Грузія має свої внутрішньополітичні проблеми, хоча б Україні. Це сигнал Путіну. Ви боїтеся, що спровокуєте Путіна? Ви боїтеся, що це призведе до ескалації? Втягування НАТО у війну? Це не призведе до втягування НАТО у війну", – переконаний експерт.

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Самусь закликає НАТО проявити лідерство. Експерт прокоментував чутки, що заступниця прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд може стати генсеком НАТО.

"Можливо, це така доля, що етнічна українка має взяти на себе цю відповідальність (забезпечити вступ України до НАТО. – Ред.).

Самусь вважає, що Північноатлантичний альянс "розчинився у сучасних геополітичних потужних процесах: не показує себе, не пропонує нових ідей".

"Абсолютно правильно зробити зараз ставку на НАТО. Я сподіваюся, що новий генсек зробить прорив, Україні дадуть ПДЧ і підтвердять Бухарестський саміт. Якби ми не хотіли створювати нові конфігурації, НАТО – найбільш потужна і ефективна система безпеки. Альянс сам може змінюватися й удосконалюватися, зокрема і після перемоги України", – підсумував він.