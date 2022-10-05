Чи вдарить Путін ядерною зброєю і чи втягне НАТО у війну: Чичваркін оцінив ризики

Ймовірно, що Путін зараз не застосує ядерної зброї, утім, якщо його заженуть у кут - він може піти на такий крок, вважає Євген Чичваркін.

Російський президент Володимир Путін може спробувати застосувати ядерну зброю, якщо Збройні Сили України знищать удесятеро більше солдатів РФ. Своїми жахливими діями, які ще може вчинити Росія, Путін прискорить залучення НАТО до війни.

Таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив російський бізнесмен Євген Чичваркін.

"Путін постарається відсидітися, усіх налякати, щоб усі послухалися й у жодному разі не робили замаху на його право захопити решту України", – сказав Чичваркін.

На його думку, Путін, ймовірно, зараз не застосує ядерної зброї, утім, якщо ЗСУ "відправлять на той світ удесятеро більше солдатів, що де-факто може статися, то може і застосувати".

"Якщо пацюка в кут загнати, може і застосувати", – каже російський бізнесмен.

На думку Чичваркіна, Путін може викинути ще якусь витівку.

"Думаю, на жаль, рівень кошмару, який Путін може створити, такий, що НАТО доведеться долучатися швидше. Фактично, вони відповідають на його дії. Боюся, що Путін своїми новими жахливими актами прискорить залучення НАТО в конфлікт і постачання того самого важкого озброєння, щоб вибити російську армію на кордони своєї території", – сказав він.

Нагадаємо, голова російської делегації в Комісії ООН з роззброєння Костянтин Воронцов пригрозив можливістю прямого військового зіткнення між Росією та НАТО.

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