Чи вдасться Трампу "купити" Гренландію: влада острова дала різку відповідь

У Гренландії заявили, що острів не продається.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде різко відреагував на слова наступного президента США Дональда Трампа, який ще з часів свого першого президентства одержимий ідеєю "купити" острів та напередодні заявив про "необхідність володіння і контролю" над автономною територією Данії.
Про це пише Deutsche Welle.
"Гренландія належить народу Гренландії. Ми не продаємося і не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив Егеде.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що купівля Гренландії є "абсолютною необхідністю" для США. Втім це не єдині його територіальні амбіції.
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