Чи вдасться завершити війну в Україні у 2025 році – Клімкін відповів

Завершити бойові дії у 2025 році можливо, але, найімовірніше, вдасться лише заморозити бойові дії або зменшити їхню інтенсивність.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

На питання, чи вдасться завершити повномасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом у 2025 році, він відповів, що це – можливо, але, найімовірніше, вдасться лише зменшити рівень ескалації на фронті.

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Клімкін підкреслив, що зупинка або припинення вогню не означає завершення війни. Так само завершення війни не означають переговори, пошуки нових форматів або контактних груп.

Також дипломат не вважає, що за президентства Трампа російсько-українська війна закінчиться швидше.

"Ні. Оскільки наша війна – це не про припинення вогню. Це про те, що Росія не сприймають нас як данність, як факт історії і політики. І власне як людей, які хочуть самі вирішувати своє майбутнє. Тому за Трампа у нас можуть бути елементи деескалації, може бути припинення вогню, можуть бути переговори. Але причини цієї війни для Путіна за час президентства Трампа не зникнуть", – підсумував він.

Раніше в CNN припустили, що Трамп може відступити перед Путіним.

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