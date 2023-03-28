Чи видасть Угорщина Путіна і які наслідки для країн, які відмовились від рішення МКС – пояснення правозахисника

Угорщина заблокувала спільну заяву країн Євросоюзу про виданий міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через імовірні злочини в Україні. Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський пояснив, які наслідки будуть для країн, які відмовились від рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це правозахисник розповів в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, таке рішення угорців не завадить підрозділам, підв’язаним до МКС, арештувати Путіна на території певної держави. Однак наслідки для країни, яка ратифікувала Римський статут і відмовляється виконувати рішення МКС, будуть.

"Звичайно буде обговорення та певні санкції. Але міжнародні розвідки працюють і всім буде відомо куди саме і в якості кого Путін прилітає. Є відповідні підрозділи, які підв’язані до МКС і які фактично відправлять туди свій конвой, який затримає Путіна. В країнах ЄС кордони відкриті, відповідно там ніхто не влаштовуватиме стрілянину для того, щоб зберегти Путіна. Тому, я думаю, що все буде врегульовано. Навіть якщо якась країна не захоче сама арештувати Путіна, то це зробить інша міжнародна структура, яка буде на це уповноважена Міжнародним кримінальним судом", – зазначив Павло Лисянський.

Виходить, що після того, як Путіна арештують, угорці видихнути з полегшенням і їм навіть не потрібно буде виправдовуватися перед Російською Федерацією.

Нагадаємо, уряд Угорщини підтвердив інформацію про своє вето на спільну заяву щодо виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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