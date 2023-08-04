Чи відновить Путін зернову угоду та чи потрібна вона Україні — Клімкін пояснив

Ми не можемо дозволити собі бути залежними від Росії у зерновій угоді і не можемо пожертвувати жодними серйозними поступками у санкціях проти Росії.

Президент РФ Володимир Путін може погодитися на новий варіант зернової угоди під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Однак якщо це руйнуватиме санкційний режим, то Україні на це йти не варто.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“Путін хоче показати, що він у сильній позиції. Продовження зернової угоди як є покаже його слабким. Тут бунт Пригожина, тут його нагнули, як багато хто вважає, по зерновій угоді, тут ще щось. А у Путіна фактично починається його передвиборча кампанія. Його знову будуть показувати як “сильного” лідера. Як раніше це не працює, тому Ердоган йому потрібен”, — зауважив ексміністр.

Він вважає, що Путін погодиться на новий варіант зернової домовленості, але захоче показати хоча б щось, чого він досяг. “Чи варто нам на це йти? Якщо це руйнує санкційний режим, то я вважаю, що не варто. Якщо це є нашою спільною думкою і спільною стратегією з нашими західними партнерами і, до речі, з Туреччиною, яка для нас важлива, то можна розглядати різні варіанти”, — прокоментував Клімкін.

“Мені взагалі вся історія з зерновою домовленістю, як українцю, не подобається. Мені не подобається просити дозволу у Росії про щось, це нікому не подобається”, — зазначив ексміністр.

З іншого боку, продовжив він, є інтереси наші, наших представників бізнесу, нашої економіки: “Ми заробляємо на цьому гроші, ми тримаємо робочі місця та економічний цикл. Ми одночасно не даємо Росії свою пропаганду надягати на голову в країнах Азії та Африки. Ми не даємо підвищувати інфляцію в західному світі, щоб не зростали ціни на продовольства. Це робить наших партнерів більш стійкими до російського впливу”.

Україна має робити дуже непростий вибір, говорить Клімкін: “Я стовідсотково не підтримую руйнування суттєвого санкційного режиму. У Ердогана є вплив на Путіна і він це розуміє. Однак його вплив, звичайно, обмежений. Тут приєднаються і інші гравці. Має бути колективний тиск на Росію”.

Тільки колективний тиск з позиції сили приведе Україну до більш менш прийнятного варіанту, резюмував ексміністр.

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Вихід Росії із "зернової угоди"

Після того, як Росія 17 липня заявила про свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи, Ердоган сказав, що поговорить із Путіним про зернову угоду під час візиту останнього до Анкари в серпні. Турецький лідер висловлював сподівання, що президент РФ усе ж хоче подовження угоди.

Західні ЗМІ інформували, що Путін уникає спроби Ердогана провести переговори про повернення РФ до "зернової угоди".

30 липня президент Росії анонсував телефонну розмову з турецьким колегою та подальшу зустріч із ним.

Напередодні США в ООН повідомили, що отримали інформацію про прагнення Росії відновити перемовини про повернення до "зернової угоди".

Зауважимо, поки "зернова угода" не працює, в МЗС України повідомили про угоду з Хорватією щодо використання її портів для експорту зерна.

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