Чи відновить Трамп допомогу Україні і що для цього потрібно: Гегсет зробив пафосну заяву

На думку Гегсета, роль Трампа у цій війні унікальна, тому що він "був обраний, щоб принести мир".

Очільник Пентагона Піт Гегсет під час переговорів з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі заявив, що США лише "зробити паузу", зупинивши постачання зброї Україні, й очікують від Києва "справжньої відданості шляху до миру".

Про це пише "Голос Америки".

"Трамп дуже пильно спостерігає, що саме кажуть та роблять українці в напрямку мирного процесу, і нас дуже заохочують ті сигнали, які ми бачимо. Зрештою, Трамп ухвалить рішення [відновити військову допомогу Україні – ред.], але поки це пауза", – зауважив міністр оборони США.

Він додав, що сподівається на співпрацю з Великою Британією, яка має "забезпечити тривалий мир в Україні". Гегсет також зазначив, що США вітають спільну ініціативу Лондона та Парижа створити миротворчу місію, яка допоможе підтримувати мир і Україні після припинення вогню.

"Посадимо обидві сторони конфлікту за стіл перемовин та візьмемо зобов’язання щодо миру. Це саме те, що робить президент США – як з росіянами, так і з українцями. І щоб підтримувати стійкий мир, у цьому є аспект безпеки. Велика Британія та Франція пообіцяли разом з іншими стати головною частиною цього. Будуть інші аспекти, які є частиною подальших умов переговорів", – заявив Гегсет.

Він наголосив на унікальній миротворчій ролі Трампа і заявив, що той "був обраний, щоб принести мир", і тому світ сьогодні "ближчий до миру, ніж коли-небудь, завдяки лідерству" президента США.

Водночас міністр оборони Британії підкреслив, що Україна готова підписати угоду зі США.

"Українці готові до припинення вогню. Але вони хочуть гарантій безпеки, які ми повинні забезпечити, щоб вони знову не зіткнулися з російською агресією. Але вони, як і ми, готові працювати, щоб максимально використати цю унікальну можливість, яку маємо зараз. І це наша спільна відповідальність, що чітко демонструють лідери Великої Британії, США та України", – наголосив Гілі.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина підтримує припинення вогню в Україні. Зокрема, ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану Зеленським. Президент Туреччини також запропонував провести перемовини між Києвом і Москвою.

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