Чи відправить Європа війська до України: Франція розпочала серію перемовин щодо створення коаліції

Держави, які підписали з Україною безпекові угоди, могли б відправити війська незалежно від НАТО.

Лідери Франції та Польщі у четвер, 12 грудня, проведуть переговори, головною темою яких будуть гарантії безпеки для України. Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон знову порушить питання про відправлення іноземних військ до України після укладання мирної угоди.

Про це пише Reuters, з посиланням на низку дипломатичних джерел у Європі.

Зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із Макроном відбудеться у Варшаві. Цього ж дня відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ та фінансів Франції, Польщі та Німеччини у Варшаві та Берліні.

"Україна буде головним питанням порядку денного на зустрічі лідерів держав. Вони обговорять, як забезпечити їй можливість протистояти [російській агресії – ред.] та зайняти найкращу позицію для переговорів", — повідомив французький дипломат на умовах анонімності.

За словами двох інших європейських джерел із дипломатичних кіл, також обговорюватиметься ідея відправлення іноземних військ до України, якщо сторони конфлікту укладуть угоду про припинення вогню.

"Це спрацювало б як свого роду посилена двостороння гарантія безпеки з огляду на те, що в України мало шансів набути членства в НАТО або хоча б запрошення у найближчій перспективі", – йдеться у статті.

Видання також зазначає, що у листопаді Франція вже обговорювала таку можливість із Великобританією, а Україна вела аналогічні переговори з балтійськими та скандинавськими країнами.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає у створенні коаліції з 5–8 європейських країн, які були б сповнені рішучості діяти незалежно від НАТО та на підставі двосторонніх безпекових угод з Україною", — повідомило журналістам джерело, обізнане про перебіг подій.

При цьому дипломати наголошують, що конкретних пропозицій наразі немає, і на цьому етапі Польща не готова відправляти своїх солдатів до України.

Макрон вперше запропонував відправити війська в Україну ще в лютому, тоді цю ідею жорстко розкритикувала Німеччина. Пізніше президент Франції пропонував відправити в Україну військових інструкторів, загони саперів для гуманітарного розмінування та підрозділи для охорони кордону, але жодна з цих ідей не отримала достатньої підтримки та не була реалізована. За словами двох дипломатів, тепер ці ідеї можуть бути переглянуті деякими європейськими лідерами.

"Чи є у нас інший вибір? Я не думаю, що існує якийсь правдоподібний сценарій, за якого не буде активної участі Європи у реалізації гарантій безпеки та захисту Європи загалом", — прокоментував перспективу відправлення військ високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, коли війна в Україні закінчиться, російська загроза для Європи не зникне, тому європейським країнам "доведеться взяти на себе частину військового тягаря" щодо безпеки України.

Нагадаємо, голова ОПУ Андрій Єрмак вважає, що Україна має бути сильною і тоді зможе говорити з Росією на рівних. Але поки що Україна не готова до переговорів з РФ про завершення війни з позиції сили.

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