Чи відправлять союзницькі війська до України: Туск дав остаточну відповідь

Поки що Туск заперечує таку можливість.

Наразі поки немає планів щодо направлення союзницьких військ до України. Зокрема, Польща поки що не вдаватиметься до таких дій.

Про це заявив польський прем'єр-міністра Дональд Туск під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє "Укрінформу".

"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи досягнення миру", - наголосив Туск.

З його слів, подібні рішення польська влада прийматиме у Варшаві.

"Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і лише у Варшаві", - заявив очільник польського уряду та додав, що Польща "не планує такого роду дій".

Нагадаємо, раніше в Польщі назвали умову участі своїх військ у миротворчій місії в Україні. За словами спікера польського Сейму Шимона Головні, це може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО.

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