Чи вигідне Сполученим Штатам запрошення України до НАТО: політичний експерт дав відповідь

На думку Андрія Городницького, перший пункт Плану перемоги про запрошення до НАТО виглядає нереалістично.

Сполученим Штатам невигідне запрошення України до НАТО.

Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив політичний експерт Андрій Городницький.

"Перший пункт Плану перемоги про запрошення до НАТО виглядає нереалістично", – заявив політичний експерт.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. У першому пункті Плану перемоги йдеться про вступ України до НАТО.

До слова, генеральним секретарем НАТО протягом останніх десяти років був Єнс Столтенберг. Він передав свої повноваження експрем'єру Нідерландів Марку Рютте 1 жовтня 2024 року.

Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями – Столтенберг

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