Чи вимагали від вас або чи давали ви хабар: опитування ТСН.ua

Чи вимагали від вас або чи давали ви хабар: опитування ТСН.ua

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

Сьогодні, 9 грудня, з ініціативи ООН у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. ТСН.ua проводить опитування на тему "Чи вимагали від вас або чи давали ви хабар?".

Кожен охочий може відповісти на це запитання у спеціальній формі в нашому телеграм-каналі. Там потрібно вибрати одну з чотирьох відповідей:

Так, від мене вимагали хабар.

Я за власною ініціативою давав/ла хабар.

Не давав/ла і не вимагали дати хабар.

Не зустрічався/лася із корупцією.

В Організації Об'єднаних Націй порахували, що щорічно втрати економіки, пов’язані з корупцією, становлять щонайменше 2,6 трлн доларів США, тобто 5% світового ВВП.

"І це небезпечне явище є ключовою загрозою національній та економічній безпеці й України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

9 грудня в Києві відбулася конференція "Сім років антикорупційної реформи", яку організовали Національне антикорупційне бюро України за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) і Підтримки організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" (SACCI).

"Ключовою складовою успіху боротьби з корупцією є цифровізація більшості процесів і послуг в державі, адже бюрократія створює "гальмівний ефект" для національного економічного прогресу. Високими є й очікування від якнайшвидшого ухвалення та затвердження Антикорупційної стратегії та її подальшої успішної реалізації", - зазначила під час конференції генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Вона акцентувала, що правоохоронна система України отримала повний карт-бланш на боротьбу із корупцією – зняття депутатської недоторканності, невідкладне відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та системи електронного декларування, запровадження інституту цивільної конфіскації незаконно набутого майна, ухвалення закону про винагороду для викривачів корупції, запуск процесу деолігархізації і запровадження РНБО вперше в історії України персональних санкцій до топдесятки українських контрабандистів.

Венедіктова додала, що невдовзі конкурсна комісія обере нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Від незалежності й фаховості її керівника залежить ефективність розслідування кримінальних проваджень детективами Національного антикорупційного бюро України та гідне представлення обвинувачення у Вищому антикорупційному суді", - сказала генпрокурорка.

В Офісі генпрокурора повідомили, що цього року на 17,5% збільшилася кількість направлених до суду корупційних кримінальних проваджень, близько 3 тис. та на чверть – кількість осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду, а це 3,5 тис.

На третину цьогоріч також збільшилася кількість осіб, щодо яких вироки набрали законної сили – близько 800 засуджених за корупційні злочини.