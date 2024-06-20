Чи візьме Україна участь у мирному саміті, який організує Китай: коментар дипломатки

Пані посол наголосила, що Україна "не розглядає і ніколи не розглядала Китай як свого супротивника".
Україна може взяти участь у мирному саміті, який організує Китай, якщо така конференція базуватиметься на принципах поваги до міжнародного права і статуту ООН.
Про це пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко сказала в інтерв’ю гонконзькій газеті South China Morning Post.
Зеленко відповіла на запитання про те, чи доклав Китай руку до впливу Росії на південному сході Азії для стримування деяких країн регіону від участі у швейцарському Саміті миру. Так, дипломатка наголосила, що Україна "не розглядає і ніколи не розглядала Китай як свого супротивника", натомість хоче бачити Пекін "своїм другом".
Пані посол повідомила, що Україна розгляне можливість своєї участі в мирному саміті під керівництвом Китаю за участю Росії, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті [і] міжнародному праві ООН".
Зеленко також подякувала країнам Південно-Східної Азії, які взяли участь у Саміті миру. Вона закликала і решту країн регіону не "упускати з уваги ширшу картину" війни в Україні, адже нездатність справедливо завершити війну обернеться високою ціною для "найслабших" держав.
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"Останню ціну завжди платить найслабший – ціну золота, ціну відсутності деяких продуктів на полицях і багато іншого. Багато країн Азії знають, наскільки високою є ціна свободи, і краще взяти на себе лідерство та піти за ним, ніж оплачувати наслідки бездіяльності", – висловилася українська дипломатка.
"Встановити мир ніколи не буває легко, це має свою ціну, але ціна бездіяльності вища", – наголосила вона.
Зеленко також сказала, що між Україною та Південно-Східною Азією є можливість для поглиблення співпраці, і пані посол сподівається на більшу задіяність людей із цього регіону в Україні, зокрема у проєктах післявоєнної відбудови.
Нагадаємо, Китай не був представлений на Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. А напередодні події Пекін лобіював перед урядами інших держав свій альтернативний мирний план.
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