Чи візьме Україна участь у переговорах зі США та РФ у Саудівській Аравії: у Зеленського відповіли

Делегація від України не братиме участі в переговорах між США та Росією 23 березня в Саудівській Аравії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише The Guardian.

За його словами, переговори в Саудівській Аравії матимуть двосторонній характер і відбудуться між США та Росією. Тому Україна не збирається брати в них участь.

Водночас Подоляк додав, що варто дочекатися результатів розмови президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього стане зрозуміло, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України.

На думку Подоляка, головним має бути усвідомлення того, як Трамп бачить результати своєї розмови з Путіним, і зробити відповідні висновки. Президент України "хоче повністю зрозуміти її зміст від Трампа", додав радник керівника ОП.

Подоляк також пригадав зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі. Він назвав її "емоційною" і такою, яка "показала суперечності, що накопичилися".

Ці суперечності, за його словами, були винесені на переговорний стіл у Саудівській Аравії під час зустрічі США й України, і дуже швидко було налагоджено як офіційні, так і неофіційні комунікації.

Нагадаємо, американський президент Трамп першим повідомив про дзвінок до президента України Зеленського. Лідери розмовляли телефоном 19 березня.