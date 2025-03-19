Чи візьме Україна участь у переговорах зі США та РФ у Саудівській Аравії: у Зеленського відповіли

Переговори в Саудівській Аравії матимуть двосторонній характер.
Делегація від України не братиме участі в переговорах між США та Росією 23 березня в Саудівській Аравії.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише The Guardian.
За його словами, переговори в Саудівській Аравії матимуть двосторонній характер і відбудуться між США та Росією. Тому Україна не збирається брати в них участь.
Водночас Подоляк додав, що варто дочекатися результатів розмови президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього стане зрозуміло, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України.
На думку Подоляка, головним має бути усвідомлення того, як Трамп бачить результати своєї розмови з Путіним, і зробити відповідні висновки. Президент України "хоче повністю зрозуміти її зміст від Трампа", додав радник керівника ОП.
Подоляк також пригадав зустріч Трампа та Зеленського в Білому домі. Він назвав її "емоційною" і такою, яка "показала суперечності, що накопичилися".
Ці суперечності, за його словами, були винесені на переговорний стіл у Саудівській Аравії під час зустрічі США й України, і дуже швидко було налагоджено як офіційні, так і неофіційні комунікації.
Нагадаємо, американський президент Трамп першим повідомив про дзвінок до президента України Зеленського. Лідери розмовляли телефоном 19 березня.
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