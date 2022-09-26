Чи визнають США "референдуми" на окупованих територіях України: Блінкен відповів

Сполучені Штати Америки не визнають організовані Росією незаконні референдуми на українських окупованих територіях.

Україна має право повернути їх.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

"Ці так звані вибори – фікція, і крапка. Окуповані території ніколи не визнають частиною РФ. І українці мають повне право повернути їх", – наголосив він.

Блінкен пояснив, що Росія, окуповуючи території, ставить там свої маріонеткові "уряди" і після цього влаштовує "голосування", яким колаборанти й окупанти в будь-якому разі маніпулюватимуть.

Нагадаємо, Росія провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів, і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість будь-яких переговорів з Володимиром Путіним після проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

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