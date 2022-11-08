Чи вплинуть проміжні вибори у США на допомогу Україні: колишній посол відповів

Гербст не бачить ризиків скорочення допомоги, якщо республіканці контролюватимуть Палату представників і Сенат США.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст прогнозує, що підтримка України не зміниться після проміжних виборів в США, незважаючи на зростання числа республіканців у Конгресі.

Про це він заявив у коментарі ТСН.ua.

"Американська підтримка України, найімовірніше, залишиться суттєвою після проміжних виборів. Це правда, республіканські популісти виступали проти значної допомоги Україні, і їхня чисельність зросте після проміжних виборів. Але вони не представлятимуть більш ніж 30% республіканців у Конгресі", – підкреслив він.

Також Гербст додав, що республіканці чудово розуміють, що "американські інтереси вимагають сильної підтримки України".

Вибори в США та Україна

У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах: всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті.

Напередодні виборів лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті, який скоро може стати спікером, заявив про підтримку України.

Як пише The New York Times, майбутнє допомоги США Україні може залежати від того, хто контролюватиме Конгрес 2023 року.