Чи вступить Україна до НАТО і чи потрібна вона Альянсу: важливий аналіз Foreign Affairs

У виданні наголошують, що поразка України буде сприйматися всім світом як поразка НАТО і США, хочуть цього на Заході, чи ні.

З наближенням другої річниці вторгнення Росії союзники Києва намагаються сформулювати спільне бачення довгострокової безпеки України та Європи.

Про це йдетсья у статті Foreign Affairs, в якій аналізують важливість України для НАТО.

Зазначається, що мужній опір українського народу став переломним моментом для НАТО, підкреслюючи цінність і важливість України для Європи.

"Але через два роки шок, викликаний агресією президента Росії Володимира Путіна, і благоговіння перед бойовим духом України, здається, минув. Саміт НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року став прикладом зміни настроїв. Зустріч... виявила глибокі розбіжності між союзниками по НАТО щодо того, чи приймати Україну. Незважаючи на узгоджені зусилля країн Балтії та Польщі, щоб підштовхнути Альянс запропонувати Україні членство, саміт не надав такого запрошення, натомість зупинився на неоднозначно сформульованому комюніке", – йдеться у статті.

Поразка України стане поразкою Заходу

Видання закликає НАТО не зробити такої ж помилки у 2024 році. На думку аналітиків, відсутність чіткого плану приєднання України до НАТО додає Путіну більше впевненості в тому, що він зможе перечекати та перемогти Україну у війні на виснаження.

Більше того, відсутність рішучості щодо членства в НАТО надсилає хибні сигнали про власну впевненість Заходу в здатності України перемогти, що змушує західних політиків більш стримано схвалювати великі пакети військової допомоги.

У виданні певні, що здатність Росії покращити матеріально-технічне забезпечення та бойові дії за останні місяці є частково результатом двоїстості НАТО.

Аналітики нагадують, що Путін вже давно вважає війну з Україною війною проти НАТО і Заходу.

"Тож незалежно від того, подобається це західним союзникам України чи ні, світ, у тому числі Китай, сприйме підкорення України Москвою як поразку НАТО з глибокими глобальними наслідками для глобального лідерства США та міжнародної безпеки", – пише Foreign Affairs.

У статті закликають НАТО цього літа виправити ситуацію і поставити Україні чіткий шлях до членства.

"Україна стала жертвою власного успіху"

"Певною мірою Україна тоді стала жертвою власного успіху. Політичні та військові досягнення країни в перший рік війни перевершили всі очікування, покладаючи надзвичайно великі надії на контрнаступ 2023 року. Коли глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав заколот у червні 2023 року, Путін виглядав ще слабшим", – йдеться у статті.

Коли почалася підготовка до контрнаступу, західні політики почали ретельно перевіряти кількість і типи зброї, яку вони нададуть Києву, побоюючись, що приголомшливі успіхи України можуть спровокувати Путіна застосувати тактичну ядерну зброю.

Але тепер оптимізм щодо того, чого Україна може досягти у військовому плані, згас. Відкритим є питання, чи збережуть Сполучені Штати підтримку Києва, а якщо ні, європейці не зможуть заповнити прогалину.

Мирні переговори ні до чого не приведуть

Саме на тлі невдачі контрнаступу на Заході дедалі частіше лунають розмови про необхідність мирних переговорів з РФ.

Проте у Foreign Affairs впевнені, що переговори з Путіним ні до чого не призведуть, оскільки він не відмовиться від своєї мети захопити Україну.

Завдяки Ірану та Північній Кореї Росія поповнила свої запаси безпілотників і ракет і тероризує українських мирних жителів все більш агресивними атаками.

"Найважливіше те, що стратегічні цілі Росії не змінилися. Путін, очевидно, як і раніше хоче підпорядкувати собі всю Україну, а не окупувати частину території країни. Ідея про те, що Україна може обмінювати землю на мир і таким чином залишатися вільною на землі, яку вона контролює, є фантастикою", – пишуть у статті.

Чи погіршить вступ України до НАТО становище Києва?

Противники вступу України в НАТО вважають, що членство Києва тільки погіршить становище, в якому зараз опинилися Європа і весь Захід, і поставить Альянс під загрозу прямої війни з РФ.

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"Ці аргументи помилкові. Поки триває війна, Україна точно не вступить в НАТО. І критики вступу України мають рацію в тому, що НАТО має розглянути, як воно буде підтримувати статтю 5, якщо умови дозволять українському членству просуватися вперед", – зазначають у виданні.

На думку авторів статті, лише територія, яку Україна утримує наприкінці війни, підпадатиме під дію статті 5 НАТО, навіть якщо Захід відмовиться офіційно визнати окуповану Росією територію частиною РФ.

Натомість НАТО потрібно буде посилити свою військову присутність на своєму східному фланзі та додати ротаційне розгортання військ в Україні, щоб стримувати подальші російські військові атаки, включаючи атаки безпілотників і ракет проти цивільних осіб.

У виданні наголошують, що поразка України може підштовхнути Кремль до агресії проти інших країн, наприклад Молдови.

Членство в НАТО називають єдиним довгостроковим засобом, який отримає Київ для стримування майбутніх нападів Росії.

Україна стане активом для НАТО

З точки зору готовності, Україна вже має найбоєздатнішу армію в Європі з перевіреною в боях силою, яка стане активом, а не пасивом для Альянсу.

"Без рішучих конкретних дій з боку НАТО на майбутньому саміті, які продемонструють, що майбутнє України в Альянсі, ситуація в Україні, швидше за все, продовжуватиме погіршуватися на користь Москви – із глибокими негативними наслідками для Європи та Сполучених Штатів", – підсумовує Foreign Affairs.

Раніше видання Foreign Policy написало, що США та Німеччина виступають за те, щоб відкласти запрошення України до НАТО

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