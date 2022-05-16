Чи вступлять союзники Путіна у війну проти України: Арестович прокоментував підсумки зустрічі ОДКБ

Чи вступлять союзники Путіна у війну проти України: Арестович прокоментував підсумки зустрічі ОДКБ

У понеділок, 16 травня, в Москві відбулося засідання лідерів країн-членів ОДКБ. Результати саміту за участю президента РФ Володимира Путіна та його сателітів оцінив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що країни-члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) - Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія - відмовилися допомагати Росії воювати проти України.

Про це Арестович сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ні, всі держави ОДКБ, це відомо і формально, і неформально, відмовляються категорично брати участь в авантюрі. І вони продемонстрували це вербально та невербально сьогодні. І навіть підсумки ОДКБ, які офіційно озвучили, так що навіть зараз зачитаю - три пункти там було.

Зустріч лідерів країн ОДКБ у Москві завершилася, вона минула конструктивно, питання про використання сил ОДКБ на зустрічі лідерів не ставилося. І Путін детально проінформував колег ОДКБ про перебіг "спецоперації" в Україні.

Тобто дипломатичною мовою це перекладається дуже просто: Путіну категорично відмовили навіть у розмовах про застосування сил ОДКБ на території України", - сказав Арестович.

Для чого Путін створив ОДКБ і чи нападе цей союз на Україну

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