Чи є можливість не підписувати угоду про корисні копалини із США: Зеленський відповів

Чи є можливість не підписувати угоду із США, якщо вони не будуть уважними до потреб України.

Угода про корисні копалини має бути справедливою для обох сторін. У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати її. У разі, якщо такий договір для якоїсь зі сторін не є прийнятним, то це не можна вважати партнерськими відносинами.

Про це під час пресконференції "Україна Рік 2025" 23 лютого сказав президент Володимир Зеленський.

"Значить, по-перше, у стратегічних партнерів має бути бажання підписувати угоду. Угода між нами і партнерами має бути без скандалу, а навпаки, win-win для наших народів. Або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. Я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати", — сказав президент, коментуючи питання щодо угоди про корисні копалини із США.

Він зазначив, що договір має захищати інтереси обох сторін.

"Щоб це був і захист, і щоб, вибачте за таке слово, задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення", — додав він.

Зеленський зауважив, що наразі Україна отримує від США допомогу, проте завдяки колишнім домовленостям. Ба більше, у повному обсязі вона поки не надійшла.

"Дивіться, зараз допомога є. Хоча треба справедливо сказати, ця допомога стара, з минулих часів. Так, була підтримка Конгресу у Сполученних Штатах Америки... двопартійна підтримка республіканців і демократів. Ми вдячні, що її не зупинили, але через уповільнення постачання вона все ще йде... 15 млрд в дорозі, якщо чесно. Вийшло, не вийшло, щось вийшло, щось десь знаходиться на шляху. У зброї і в різних технічних засобах ці гроші", — пояснив Зеленський.

Він також наголосив, що постачання цієї допомоги не зупинено, водночас нової не оголошено.

"Нічого не зупинено, але нічого нового і не проголошено. Ми в цьому сьогодні, ось де ми знаходимося... Треба також розуміти, як віддавати нове. І тому... ми готові проговорити формат, що ми отримуємо і як ми віддаватимемо", — додав він.

За словами Зеленського, Україна готова обговорити умови надання і отримання допомоги, а також ратифікації договору.

"Що стосується формату цієї угоди. Дійсно, якщо це угоди і там немає конкретних цифр, я не думаю, що нам потрібна ретифікація парламенту Україну, хоча я не проти. І у нас була зустріч в Мюнхені з віце-президентом Венсом. І ми говорили з ним, мовляв, якщо ви хочете бачити цифри або відсотки тощо, у будь-якому випадку треба дивитись на наші закони. Але ми вважаємо, що потрібна буде ретифікація парламенту України.

Можна підписати, а потім ратифікувати", — сказав президент.

Він додав, що саме під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом потрібно поставити крапки над "і" у цій угоді.

"Міністри підписали, парламент ретифікував, і всі би були щасливі. Але треба ж йти одне одному на зустріч до щастя. Коли із двох один щасливий, це не дуже щаслива сім'я виходить", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що Україна має оновити геологічну інформацію про свої корисні копалини, зокрема на окупованій території, а також залучити інвесторів у переробну промисловість.

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