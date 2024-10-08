Чи є різниця між біженцями із західних та східних регіонів України: єврокомісар дав відповідь

Українці, які здобули статус тимчасового захисту в Угорщині, але були позбавлені соціальної допомоги через походження з неприфронтових територій, мають право звертатися до суду.

Про це розповів єврокомісар з питань праці та соціальної політики Ніколас Шміт в інтервʼю Радіо Свобода.

"Директива про тимчасовий захист не має жодних регіональних відмінностей в Україні. До речі, навіть якщо обстрілів у деяких західних частинах України менше, вони все одно є. Нещодавно у Львові, наприклад, були жертви", – розповів єврокомісар.

Він зазначив, що наразі не стикався з подібними ситуаціями. Проте, якщо такі випадки мають системний характер і громадян України розділяють за місцем проживання, це може свідчити про порушення директиви щодо тимчасового захисту. "Думаю, по-перше, ті, хто вважає, що вони мають право на захист, вважають, що на них поширюється директива про тимчасовий захист, вони можуть поскаржитися, і ця справа буде розглянута", – сказав політик.

Нагадаємо, у звіті Human Rights Watch повідомляється, що угорська влада порушила законодавство Євросоюзу та ООН, ухваливши "драконівську постанову", яка скасовує державне фінансування притулку для біженців із західної України. Це призвело до того, що велика кількість людей залишилася без даху над головою.

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