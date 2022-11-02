Чи є розкол у Республіканській партії США через Україну: пояснення конгресмена

Адам Кинзингер пояснив, що для США важливо наближати перемогу України просто зараз.

Питання надання допомоги Україні дійсно розділило Республіканську партію.

Про це заявив конгресмен-республіканець Адам Кинзингер в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, крайні ліві та крайні праві у США у багатьох випадках мають спільну позицію.

"Так, авжеж, є розбіжності. Але на мою думку, тут важливо дивитись на позицію переважної більшості демократів та переважної більшості республіканців, які підтримують допомогу Україні", — зазначив конгресмен.

Кинзингер пояснив, що для США важливо наближати перемогу України просто зараз.

"Мене хвилює не кількість людей, які виступають проти допомоги сьогодні, а те, що відбудеться у наступні шість місяців. Що відбудеться взимку? Оскільки зима буде суворою і ціни зростуть. Тому для адміністрації Байдена та наших західних союзників важливо наближати перемогу прямо зараз. Володимир Путін сподівається, що зможе виснажити волю Сполучених Штатів і волю Заходу. Давайте не дамо йому такого шансу. Ми маємо перемогти. Зараз Україна наступає. І чим довше ми чекаємо, тим більше ризик, що кількість людей, які виступають проти підтримки України, зростатиме", – сказав політик.

Він вважає, що після проміжних виборів у США, серйозних змін у ставленні щодо України не буде.

Чи зміниться політика США щодо України після проміжних виборів

Нагадаємо, проміжні вибори у США відбудуться 8 листопада. На них американці вибиратимуть представників до Сенату та Палати представників.

За результатами проміжних виборів у США демократи можуть втратити контроль над Конгресом на користь республіканців – деякі представники яких критикують багатомільярдну допомогу Україні, вимагаючи її зупинити.

Радник ОП Олексій Арестович зазначив, що Путін сподівається, що після перемоги "трампістів" США зменшать допомогу Україні.

Політолог та філософ Френсіс Фукуяма заявив, що можливе повернення експрезидента США Дональда Трампа до Білого дому є загрозою для України.