Чи є в України шанси стати членом НАТО: Умєров зробив гучну заяву

Міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 12 лютого, заявив, що Україна не відмовиться від свого прагнення стати повноправним членом НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заява українського міністра пролунала у відповідь на слова нового очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що бажання України стати членом НАТО є нереалістичною.

"Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. І ми будемо країною НАТО", – наголосив Умєров.

Він також зазначив, що те саме може сказати й про намір України стати членом Євросоюзу.

"Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом", – сказав міністр оборони.

За його словами, зустрічі у форматі "Рамштайн" спрямовані на координацію оборонної підтримки України, а "всі політичні речі будуть обговорюватися не міністрами оборони", тому що це інший рівень домовленостей.

Нагадаємо, міністр оборони США відкинув участь американських військових у миротворчій місії в Україні, а також заявив, що Київ має відмовитися від повернення окупованих територій та вступу до НАТО.

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