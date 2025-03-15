Чи є в ЗСУ дефіцит ракет для ЗРК SAMP-T: Зеленський прояснив ситуацію

Україна ніколи не мала достатньо ракет для систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні публікації в ЗМІ про те, що Сили оборони зіткнулись з дефіцитом ракет для ЗРК SAMP-T.

Про це президент сказав під час брифінгу для преси Києві у суботу, 15 березня.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не мала надлишку боєприпасів, зокрема й ракет для зенітно-ракетних комплексів ППО SAMP-T французько-італійського виробництва. Водночас президент подякував Франції та Італії за постачання систем ППО SAMP-T та ракет для них.

"Ми їм вдячні, тому що вони дали те, що у них є на озброєнні, і це складні хороші системи. Не можна сказати, що це аналог Patriot, але вони класні, хоча збивають не все, що збиває Patriot, це правда", – зазначив президент.

Він не розповів, в яких регіонах системи SAMP-T захищають українське небо, але вони "допомагали і допомагають".

"Є одна проблема з цими системами – великий дефіцит ракет, і він був постійно", – наголосив він.

Володимир Зеленський відмовився відповідати, скільки зараз Україна має ракет для SAMP-T та інші подробиці щодо цього озброєння.

Президент також додав, що Україна хотіла б отримати ліцензії на виробництво ЗРК SAMP-T та ракет до них. Якщо партнери у майбутньому на це погодяться, Україна зможе поповнювати свій арсенал набагато швидше.

"Ми потрішки розвиваємо цей напрямок", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна не має наміру дозволити Кремлю створити новий заморожений конфлікт і продовжуватиме боротьбу за свою незалежність, незалежно від того, що хоче Володимир Путін.

Читайте також: