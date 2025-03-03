Чи є зрушення щодо відправлення миротворців до України: відповідь Зеленського

Обговорення ідеї розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні триває.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

"Франція ініціювала контингент. Британія сказала - ми готові підтримати. Дві армії, які готові говорити зі мною. У нас є розуміння, де і скільки потрібно контингенту тих чи інших країн. У нас є серйозні кроки вперед у цьому напрямку. Я вважаю, що найближчими тижнями у нас все це буде на папері", - зазначив він.

Нагадаємо, дискусії про відправлення військ до України поновилися в листопаді 2024 року, після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

Зеленський повідомив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців і що за його дорученням військові розробили карту, яка показує реальну потребу в іноземних військах для забезпечення миру в країні.

Напередодні стало відомо, що ще одна країна оголосила про готовність відправити до України миротворців. Більше про це читайте у новині.

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