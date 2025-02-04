Чи є можливість провести вибори під час війни: Зеленський дав жорстку відповідь

За українським законодавством, вибори неможливі під час війни, а закінчення війни неможливе без гарантій безпеки для України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю британсько-американському журналісту Пірсу Моргану.

"Мене обрали 73% населення України. Я завжди казав, що відкритий для будь-яких виборів. Але під час війни виборів бути не може, для цього потрібно змінити законодавство, Конституцію тощо. Це великі проблеми. Але є не законні, а дуже людські причини. Наприклад, як голосуватимуть наші військові? Це не питання від мене. Це питання від усіх українців, як цивільних, так і військових. Як зможуть проголосувати люди на окупованих територіях? Це мільйони людей. Як вони виражатимуть свою волю, кого вони хочуть обирати? Як голосуватимуть 8 мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну?" – сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна закінчиться – раніше чи пізніше. І щойно буде скасовано воєнний стан, у країні призначать вибори.

"Тоді точно будуть призначені вибори, які потрібні для захисту демократії. Тому це необхідно, але будь ласка, зрозумійте одну річ: якщо ми зупинимо війну та скасуємо воєнний стан зараз – це те, чого хоче Путін. Це означатиме, що більшість наших військових повернеться додому. Хто тоді нас захищатиме? Які гарантії безпеки має Україна [зараз – ред.], що завадять Росії знову спробувати окупувати нас. Це неможливо, тому спочатку нам потрібні відповіді на ці запитання", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами Михайла Подоляка, говорити про вибори без розуміння, як завершити війну, безглуздо. Адже саме Росія порушує міжнародні правила, і саме вона має змінити свою політику.

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