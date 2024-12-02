Чи запросять Росію на другий Саміт миру: Зеленський відповів

Україна провела всі конференції за пунктами Формули миру. Документ готовий, тож його отримають усі запрошені країни, а після Україна буде готова до наступних кроків.

По це йдеться в інтервʼю президента Володимира Зеленського для Kyodo News.

"Після першого саміту ми домовилися, що проведемо відповідні конференції з кожного з пунктів Формули миру і підготуємо вже детальний документ до кінця листопада. 9 конфренцій, 50+ країн... Документ готовий. Він детальний і опрацьований", - сказав Зеленський.

Проте, за його словами, Росія зробить все, щоби припирнити можливість життя Формули миру і життя Саміту миру.

"Вони зараз над цим працюють. Для нас дуже важливо те, що документ готовий, тож ми чекаємо об'єднаної позиції всіх країн і після інавгурації президента Трампа ми очікуємо його ставлення до цього документу. Для нас важливо знати думку кожної країни. Лише почувши реакцію всіх країн, ми будемо готові до наступних кроків... Ми не відмвляємося від своєї позиції, як лідери країн і просили, на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента сказали, що другий Саміт миру, безумовно, відбудеться, але Україна ніколи не заявляла про якусь конкретну дату його проведення.

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