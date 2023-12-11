Чи запросять Україну до НАТО на саміті-2024: у Раді назвали максимум, який "витисне" Альянс

Бобровська переконана, що НАТО "вже не має права на крок назад".

На саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року члени Альянсу можуть оголосити про "запрошення" України чи озвучити формулювання "ми чекаємо Україну в Альянсі".

Таку думку членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська висловила в інтерв’ю Telegraf.

Очікування від саміту НАТО 2024 року

Народна депутатка оцінила, чи варто Україні чекати на якийсь прорив на саміті НАТО 2024 року.

"Вашингтон просто зобов'язаний бути знаковим для України. Часу тягти жуйку обіцянок Києву вже нема. Тим паче, що ми говоримо не про членство України завтра або одразу після вашингтонського саміту. А мова лише про запрошення України!" – зазначила Бобровська.

Вона додала, що запрошення не означає вступ до Альянсу, а – переговори. Це для українського суспільства важливо, наголосила депутатка.

"Ми ставимо питання: НАТО, ви нарешті прийняли рішення, що ми не будемо буферною зоною, щитом між вами і м*скалями? Так, українці борються, але ж у нас не бездонний людський ресурс", – констатувала політикиня.

Вона наголосила, що НАТО "вже не має права на крок назад".

"Інакше це буде зрадою самих себе, а про цінності "відчинених дверей", демократії, поваги до суверенітету, вони не матимуть права говорити. Це не матиме сенсу", – вважає Бобровська.

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Вона також припустила, що у кращому разі може відбутися на вашингтонському саміті Альянсу.

"Я думаю, що максимум, що вони вижмуть, це буде слово "запрошення" чи формулювання "ми чекаємо Україну в Альянсі". А далі все відбудеться тільки нашими руками: реформами, нашими змінами. Вони хочуть бачити трансформовану Україну не лише на полі бою і в результаті війни, а Україну, на яку можна покластися, яка є надійним партнером з верховенством права", – зазначила народна обраниця.

Вона додала, що все лежить у політичній площині і передусім залежить від США. Однак це не означає, що Україні не треба робити "домашню роботу". Вона життєво необхідна державі.

До слова, 29 листопада очільники МЗС країн-членів НАТО надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу. Генсек Єнс Столтенберг розповів деталі про ці рекомендації.

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