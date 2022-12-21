Чи застосує Путін ядерну зброю: аналітик заявив, що той "психологічно до цього готовий"

Перебуваючи під впливом дуже сильного стресу та сильнодійних препаратів в останні місяці, очільник Кремля не цілком адекватно може оцінити ситуацію.

Президент Росії Володимир Путін морально та психологічно готовий застосувати ядерну зброю, проте вже не впевнений, що його наказ буде виконано.

Таку думку російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей висловив у інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Він морально та психологічно до цього готовий. Але він зараз уже не впевнений у тому, чи виконають його наказ. Це дуже важливо розуміти. Якщо, скажімо, ми б з вами обговорювали це два місяці тому, я сказав би досить впевнено, що наказ виконають. Наразі з'явилися сумніви", – зауважив Соловей.

Він додав, що має на увазі не "руйнівні сумніви, але вони абсолютно точно є".

За оцінками політичного аналітика, ухвалити рішення про ядерний удар Путін може лише в ситуації крайнього відчаю, адже тоді його політична влада закінчиться.

"Якщо цей наказ не виконують... Ви розумієте, хто його може заблокувати. До речі, зовсім не військові. Точніше, не лише військові й навіть не насамперед військові, а чекісти. Тобто його власна опора. Це означає, що його політична влада скінчилася. Тож ухвалити таке рішення він може лише в ситуації крайнього відчаю і, напевно, повної неадекватності", – пояснив професор.

"Саме зараз, протягом останніх місяців, перебуваючи під впливом дуже сильного стресу і взагалі сильнодійних препаратів, він не цілком адекватно може оцінити ситуацію", – висловився Соловей про господаря Кремля.

На його думку, президент Росії неадекватно оцінював ситуацію і перед повномасштабним вторгненням до України 24 лютого. Проте ціна помилки з використанням тактичної ядерної зброї може виявитися ще вищою.

"Це буде трагічна історія не лише для Росії та України. Вона може виявитися трагічною та драматичною для Європи, а може, навіть для всього світу. Хто знає, як розвиватимуться події? Тому його логіка підказує йому йти шляхом ескалації. Він готується до тривалого протистояння", – висловив думку політичний аналітик.

Ядерний удар: думки експертів

Зауважимо, що деякі експерти називають ядерну зброю останнім козирем Путіна. Проте військовий експерт Роман Світан назвав малоймовірним те, що влада РФ вдасться до настільки радикального методу.

ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Росія надалі атакуватиме Україну та погрожуватиме ядерною зброєю, проте Путін не застосує її через страх смерті та удару у відповідь.

Військовий експерт Михайло Самусь теж гадає, що ядерного удару з боку РФ не буде, адже тоді путінський режим буде знищений. Окрім того, на Росію можуть полетіти ядерні ракети США та звичайні ракети Китаю.

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