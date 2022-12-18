Чи застосує Путін ядерну зброю, якщо ЗСУ зайдуть до Криму: пояснення ексголови зовнішньої розвідки

На думку Маломужа, Путін – не самогубець і використовує ядерну загрозу лише для шантажу.

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю навіть коли ЗСУ зайдуть у Крим.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж, інформує FREEДОМ.

За його словами, Путін справді використовує ядерну загрозу як зовнішній формат тиску.

"Але, з іншого боку, це загроза самому Путіну, він привертає до себе вогонь уваги всіх країн, насамперед країн ядерного клубу. Усі засоби космічної, радіотехнічної, комп’ютерної, агентурної розвідок націлені на те, щоб відстежувати в режимі онлайн усі засоби ядерної поразки", — сказав Маломуж.

Ексочільник зовнішньої розвідки вважає, що Захід неофіційно вже попередив Путіна про запобіжний удар колосального масштабу у разі застосування ним ядерної зброї.

Маломуж наголосив на важливості позиції у цьому питанні не лише країн-членів НАТО, але Китаю, Індії та Туреччини, які мають також чітко вказати на неможливості застосування ядерної зброї.

На думку генерала, Путін – не самогубець і намагатиметься відійти від таких погроз.

"З іншого боку, він розуміє, що команди про застосування ядерної зброї також не виконуватимуться його оточенням. Люди розуміють, що відповідатимуть не лише на міжнародному рівні, а й можуть загинути самі. А у разі застосування — це кінець режиму і Путіну, йому про це говорили неофіційно… Я думаю, Путін не ризикне застосовувати ядерну зброю, навіть якщо звільнятимуть Крим. Тому що втратити Крим — це не втратити режим, не втратити своє життя, не втратити навіть Росію", — підсумував Маломуж.

Загроза ядерного удару: що відомо

Раніше Путін заявив, що РФ може завдати превентивного ядерного удару для роззброєння противника.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін занадто боїться смерті, щоб йти на ризик з ядерною зброєю. Проте згодом глава держави визнав: якщо Путін схоче застосувати ядерну зброю - він її застосує.

Колишній депутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов також припускає, що диктатор може дійсно наважитися на застосування ядерної зброї.

Читайте також: