Чи збиватиме НАТО російські ракети: у Пентагоні пояснили різницю між Україною та Ізраїлем

У Пентагоні вважають, що участь країн НАТО у збиванні цілей в повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".

Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у Пентагоні в четвер, 3 жовтня.

На питання журналістів, чи могли б країни НАТО допомогти Україні збивати російські ракети та дрони над її територією, як це робить США для Ізраїля і до чого закликає Захід президент Зеленський, Сінгх відповіла, що Україна успішно долає цю проблему самостійно.

"Ми говоримо про дві абсолютно різні картини та фронти. Президент [Джо Байден – ред.] на початку, коли Росія напала на Україну, доручив надати Києву те, що потрібно на полі бою. Вони дуже успішно використовують засоби ППО та інші можливості, щоб продовжувати повертати свою територію. Держсекретар США щойно провів розмову з [міністром оборони України – ред.] Умєровим, щоб отримати актуальну інформацію про ситуацію на фронті та краще зрозуміти, які ще можливості їм можуть знадобитися", – зазначила заступниця речника Пентагону.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не братимуть безпосередньої участі у бойових діях в Україні, але будуть дотримуватись взятих зобов'язань щодо підтримки України в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

Представниця Пентагону пояснила, що застосування систем ППО з території Польщі чи Румунії для перехоплення цілей у повітряному просторі України хоча і не є введенням військ, але все одно буде означати втягування Альянсу у війну з Росією.

"Це залучило б нас до війни іншим способом. І прямо зараз ми бачимо, що Україна здатна успішно захищатися від російських ударів по них, по їхніх містах, по їх населенню, по їх інфраструктурі. І ми продовжимо стежити за тим, щоб у них була підтримка, яка їм потрібна для цього", – наголосила Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, після зустрічі з генсеком НАТО Зеленський заявив, що країни Альянсу могли б захищати небо над Україною, як це робить США з Ізраїлем. Але наразі в НАТО немає згоди щодо збиття російських дронів і ракет у повітряному просторі України.

Читайте також: