Чи зміняться тарифи на тепло в новому сезоні: Шмигаль назвав рішення уряду

Кабмін України забезпечує незмінність тарифів на опалення для населення у новому опалювальному сезоні 2023-2024.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засідання уряду 22 серпня.

"Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні", – сказав Шмигаль.

Він оголосив, що 22 серпня уряд подовжує дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Це означає, що "Нафтогаз" надалі продаватиме газ постачальникам тепла за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за 1000 куб. м.

"Це рішення – частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", – розповів прем’єр-міністр.

До слова, напередодні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що взимку в Україні не вимикатимуть світло, адже енергосистему активно готують до опалювального сезону. Однак вимкнення електроенергії можливі у разі нових російських атак по енергосистемі.

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