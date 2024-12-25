Чи зможе НАТО протистояти РФ без допомоги США: лідери трьох країн Європи зробили висновок

Лідери Фінляндії, Латвії та Естонії заявили, що перемога України над Росією має життєво важливе значення для захисту погано озброєної Європи.

Лідери трьох європейських країн-членів НАТО, територія яких межує з Росією, заявили, що альянс "не готовий" воювати з путінською Росією без участі США і закликали союзників різко збільшити витрати на оборону.

Про це пише The Independent.

Видання зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали НАТО припинити "нескінченні дебати" про те, як впоратися з загрозою, що насувається з боку Росії, заявивши, що настав час зміцнити обороноздатність Європи.

"Ми не готові [до війни з Росією – ред.]. Це абсолютно ясно. Ми не можемо продовжувати просто сподіватися, що США, як і раніше, братимуть активну участь у європейських справах", — заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Нам необхідно нарощувати наші оборонні можливості через загрозу з боку Росії та її нездатність бути демократією та діяти у світі, заснованому на правилах", — додав прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Ці три країни є єдиними членами НАТО, які мають спільний кордон з Росією протяжністю майже 2000 кілометрів – від північного краю Фінляндії до південно-східного краю Латвії. Остання також межує з Білоруссю, яка перебуває під впливом Кремля. Фінляндія, Естонія та Латвія також входять до країн НАТО, які витрачають на оборону найбільше коштів по відношенню до свого валового внутрішнього продукту (ВВП), а за останні 10 років подвоїли розмір цієї статті державних витрат.

Витрати НАТО на оборону

Необхідність збільшення інвестицій в оборону в Європі виникла ще до обрання Трампа, однак саме він почав різко критикувати погане озброєння багатьох європейських членів НАТО. На початку 2024 року майбутній 47-й президент США заявив, що заохочуватиме Росію "робити все, що їй заманеться" з членами НАТО, які витрачають недостатньо коштів на оборону альянсу.

Це викликало критику та звинувачення на адресу Трампа у підриві статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх. Однак президент Фінляндії Олександр Стуб підтримав "тиск" з боку Трампа, заявивши, що "кожен повинен усунути свій дефіцит оборони", а також зосередитися "на можливостях, а не на витратах".

"Я не думаю, що у нас може бути НАТО без Сполучених Штатів", — наголосив Стубб.

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Відомо, що в НАТО обговорюють питання щодо підвищення обов'язкового рівня видатків на оборону. Нині – це 2% від ВВП. Розглядаються пропозиції підвищити цей показник до 2,5% чи навіть до 5%.

Для порівняння, на початку 2025 року витрати РФ на озброєння та утримання армії становитимуть 6,3%. Естонія витрачає 3,4% ВВП на оборону, що є другим за величиною показником в альянсі після Польщі. Латвія витрачає 3,15%, що робить її четвертою за величиною країною за витратами після США, а Фінляндія витрачає трохи більше ніж 2,4%. Загалом лише дві третини країн-членів альянсу зараз виділяють не менше 2% ВВП на оборонні потреби.

Росія чи Китай — хто головний ворог США

Хоча ніхто з європейських лідерів, схоже, не вірить, що Трамп може ініціювати вихід США з НАТО, попри його давній скептицизм щодо альянсу, є побоювання, що за нового президента Сполучені Штати можуть зосередити свою увагу на Китаї та захисті Тайваню.

"Їхній головний ворог чи конкурент — це Китай", — заявив Стубб, додавши, що, на його думку, Трамп, проте, розуміє важливість альянсів у боротьбі з Пекіном.

Експерти також зазначають, що якщо США надто швидко зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні, не давши Європі часу посилити оборону і стати більш незалежною, вони можуть бути знову втягнуті в проблеми європейської безпеки, що вимагатиме значно більших витрат.

"Я думаю, що в інтересах Сполучених Штатів залишатися залученими [у справі Європи – ред]. У будь-якому випадку я вважаю, що засновані на цінностях альянси тривають набагато довше, ніж союзи, засновані на інтересах", — наголосив президент Фінляндії.

Підтримка НАТО України

В основі потреби Європи витрачати більше на оборону лежить її підтримка України у війні з Росією. Крім того, що Трамп поставив під сумнів підтримку США в НАТО, він також пообіцяв покласти край переважній західній філософії підтримки Києва доти, доки окупаційні сили РФ не будуть повністю витіснені з території України.

Він заявив, що вбивства з обох боків мають припинитися негайно, і що він забезпечить припинення війни протягом 24 годин після вступу на посаду. Багато політиків та експертів вважають, що це означатиме примус України поступитися принаймні частиною своїх окупованих територій російському агресору.

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Однак країни Європи, які межують із РФ, як і раніше непохитні у своєму переконанні, що Путін не повинен отримати "нагороду" за вторгнення в Україну, оскільки від цього залежить безпека всього континенту.

"Якщо говорити зовсім відверто, якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією, немає потреби запитувати, хто наступний., Якщо ми дозволимо Росії як режиму, як розбійнику, як злочинцю, захопити щось силою, а після цього скажемо: так, давайте погодимося, що половина захопленого належить їм, то це буде дуже поганим посланням для майбутнього демократичного світу", — підкреслив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Однак нездатність Європи захистити себе, особливо без США, лише наголошує на її труднощах у подальшій військовій підтримці України.

"Ми навчаємо українців разом із естонцями та фінами, але на цей час можливостей недостатньо. Я б сказав, що наразі однією з проблем є не лише те, що багато країн не готові постачати Україні зброю, а й те, що оборонна промисловість не здатна виробляти на необхідному рівні. Ми можемо надати Україні те, що можемо, але у багатьох випадках ми вже знаходимося на межі того, що маємо", — визнав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Нагадаємо, одна з країн заявила про готовність до можливого нападу РФ. Фінський прем'єр-міністр Петері Орпо наголосив, що побоювання Фінляндії про можливе залучення до війни цілком обґрунтовані. Тому Гельсінкі готові до такого розвитку подій.

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