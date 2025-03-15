Чи зможе Росія зберегти захоплені території України - заява Дуди

Питання тимчасово окупованих Росією українських територій обговорюватиметься під час переговорів.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі сказав президент Польщі Анджей Дуда.

"Це зовсім інше питання, як це буде вирішуватися. І це, на мою думку, предмет фундаментальних переговорів. Я не знаю, як саме американська сторона збирається схилити Росію до переговорів, які були би конструктивними, які б прагнули укласти такий мир, на який зможе погодитися й Україна", - сказав він.

Дуда також наголосив, що варто пам'ятати - в України теж є свої інтереси.

"І категорично не можна підходити до цього так, що є тільки інтереси Росії. Я переконаний, що президент Дональд Трамп це прекрасно розуміє", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що на переговорах у Саудівській Аравії серед іншого обговорювалось територіальне питання. Питання територій він називає найскладнішим після питання припинення вогню.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва під час переговорів про закінчення війни не вестиме розмови про повернення Україні окупованих територій.

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