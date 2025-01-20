Чи зможе Трамп домогтися миру для України: у Bloomberg застерегли щодо капітуляції

Оглядач зробив тривожну заяву про сценарій, який був би ближчим до капітуляції, а не до миру, якого прагнуть українці.

Новообраний президент США Дональд Трамп не зможе відчинити двері до мирного врегулювання війни в Україні – принаймні на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль.

Про це у статті для Bloomberg пише оглядач Марк Чемпіон.

У публікації йдеться, що для України 2024 рік став нічним жахом, значною мірою спричиненим крахом формули перемоги на початку війни: підбору мотивованих військових до складних західних арсеналів.

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На думку автора статті, Трамп наврядчи зможе відчинити двері до мирних переговорів щодо України.

"Чи може Дональд Трамп, який щойно приступив до обов’язків президента США та вже домігся припинення вогню в Газі, відчинити двері до мирного врегулювання в Україні? Вочевидь, ні – принаймні на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль. Такий сценарій був би ближчим до капітуляції, а не до миру, якого прагнуть українці", – йдеться у матеріалі.

Чемпіон вважає, що у Трампа є шанс вплинути на події лише у разі посилення позиції України, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна у неминучості втрат у разі його незгоди на справжнє врегулювання війни. Якщо ж підтримка України з боку нової адміністрації США буде недостатньою, російський диктатор отримає ще менше стимулів для компромісу.

Автор статті пояснив суть стратегії "сильної руки". Так, Україна повинна могти стримувати Росію, завдаючи їй суттєвих втрат, зупиняти її наземний наступ і бути впевненою у підтримці союзників.

"Якщо Трамп хоче, щоб усе рухалося швидко, погроза має бути набагато гострішою", – зазначається у публікації.

Команда нового президента США з зовнішньої політики вже коригує очікування щодо мирного врегулювання в України: від обіцянок миру через 24 години після інавгурації до терміну у 100 днів чи більше. Однак основною стратегією наразі залишається послаблення нафтових санкцій, що має стимулювати Путіна до конструктивного діалогу. Зо словами оглядача, ця тактика має надто наївний вигляд, якщо її не підкріпити значними важелями тиску.

У матеріалі також йдеться про те, що на початку повномасштабної війни симбіоз між українським військом та західним озброєнням дозволив Києву чинити успішний спротив значно потужнішому ворогу. Однак після невдалого контрнаступу влітку 2023 року цей механізм почав давати збої. Загострила ситуацію затримка у виділенні Конгресом США 60 млрд дол. допомоги. Брак ресурсів і живої сили поглиблює кризу.

За словами ексрадника Сил оборони України Олександра Данилюка, серед потенційних новобранців зростає сприйняття служби як "квитка в один кінець". Це знижує мотивацію, особливо на тлі зростання втрат і обмежених ресурсів для ведення війни. А відправлення на фронт погано оснащених мобілізованих має вигляд ризику майбутнім заради ілюзорної нагороди.

Проте 2025 року цю ситуацію ще можна змінити. Власні потужності України з виробництва зброї різко зросли від початку війни. Хоча перспективи на полі бою похмурі, коли Україна повинна вдаватися стратегії поступок територіями в обмін на максимальні втрати Росії, поки що немає жодних ознак краху чи російського прориву.

За таких умов заклики кандидата на посаду радника з національної безпеки Майка Волтца, як-от зниження мобілізаційного віку до 18 років для демонстрації "відданості демократії", є непристойними. Автор статті акцентував, що Україна вже принесла величезні жертви, і її слабкість полягає не у відсутності волі, а у нестачі ресурсів.

"Наявність більшої кількості добре оснащених солдатів для зміцнення оборонних ліній України та повернення ініціативи на полі бою буде критично важливою для того, щоб переконати Путіна домовитися про справжнє врегулювання", – наголосив оглядач.

На його думку, у довгостроковій перспективі це було б на користь як Росії, так і Європі та США. Але до того моменту, коли це стане зрозумілим для всіх сторін конфлікту, і Путіна, і Трампа вже давно не буде.

До слова, на думку експосла США в Україні Джона Гербста, стійкий мир принесе надання Україні потужнішої зброї з боку адміністрації Трампа.

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