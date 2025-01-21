Чи зможе Трамп завершити війну за пів року: що кажуть у Раді

Народний депутат України Єгор Чернєв вважає, що президент США Дональд Трамп справді може завершити війну за пів року.

Про це народний обранець сказав у інтерв'ю LB Live.

Чернєв пояснив, чому вважає можливим закінчення війни за пів року.

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"Я думаю, що оці пів року (для завершення війни – ред.), про які говорить Трамп, вони можливі з декількох причин. Перш за все, Трампу потрібно показати результат. Ці 100 днів однакові що в Україні для президента, що в Сполучених Штатах, що будь-де у світі. Показати, поки у тебе є "медовий місяць" з виборцями, поки вони тебе підтримують, що ти можеш виконувати свої обіцянки. Я думаю, це одна з причин", – розповів нардеп.

Він вказав на ще один чинник: зараз триває певна робота щодо того, якими можуть бути умови мирних переговорів. За словами Чернєва, США думатимуть про те, як вкластися у ці шість місяців.

"І третій факт – для РФ цей рік теж вирішальний. Вони це розуміють, виходячи зі стану економіки", – звернув увагу політик.

На його думку, президент США може посилити санкції проти Росії, і це завдасть ще більшої шкоди її економіці, особливо якщо це буде нафто-газовий сектор.

Нагадаємо, раніше у команді Трампа висловили думку, що значного прогресу у вирішенні війни в Україні не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

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