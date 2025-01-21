Чи зможе Трамп завершити війну за пів року: що кажуть у Раді

Народний депутат пояснив, що Дональд Трамп прагнутиме показати виборцям спроможність виконувати свої обіцянки.
Народний депутат України Єгор Чернєв вважає, що президент США Дональд Трамп справді може завершити війну за пів року.
Про це народний обранець сказав у інтерв'ю LB Live.
Чернєв пояснив, чому вважає можливим закінчення війни за пів року.
"Я думаю, що оці пів року (для завершення війни – ред.), про які говорить Трамп, вони можливі з декількох причин. Перш за все, Трампу потрібно показати результат. Ці 100 днів однакові що в Україні для президента, що в Сполучених Штатах, що будь-де у світі. Показати, поки у тебе є "медовий місяць" з виборцями, поки вони тебе підтримують, що ти можеш виконувати свої обіцянки. Я думаю, це одна з причин", – розповів нардеп.
Він вказав на ще один чинник: зараз триває певна робота щодо того, якими можуть бути умови мирних переговорів. За словами Чернєва, США думатимуть про те, як вкластися у ці шість місяців.
"І третій факт – для РФ цей рік теж вирішальний. Вони це розуміють, виходячи зі стану економіки", – звернув увагу політик.
На його думку, президент США може посилити санкції проти Росії, і це завдасть ще більшої шкоди її економіці, особливо якщо це буде нафто-газовий сектор.
Нагадаємо, раніше у команді Трампа висловили думку, що значного прогресу у вирішенні війни в Україні не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.
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