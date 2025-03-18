Чи зможуть Україна та РФ домовитись про припинення атак по енергетиці: відповідь Зеленського

Україна буде підтримувати всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та досягнення миру. Однак, перш ніж підписувати будь-які домовленості, потрібно дізнатись, на яких умовах вони пропонуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції ввечері вівторка, 18 березня.

"Усім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп може дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці й по морю, якщо такий перший крок і інших кроків поки що немає – нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. Я впевнений, що американська та українська сторона будуть підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів. Щоб там не було, ми будемо такі кроки підтримувати", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що хотів би почути деталі пропозиції щодо паузи в ударах по енергетиці.

"Я б хотів почути більше деталей. Тим більше, що американська сторона пропонує групам зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, Саудівська Аравія мається на увазі. Я не бачив деталей. Ми підтримуємо всі кроки щодо закінчення війни. Але для того, щоб щось підтримувати – треба розуміти, що конкретно. Буде час у президента Трампа – він набере", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зауважив, що обіцянка росіян "негайно" припинити атакувати Україну ракетами та дронами, яку Путін нібито дав Трампу під час телефонної розмови, наразі не працює.

Читайте також: