Чи зможуть Україна та Росія досягти міцної мирної угоди: прогноз Financial Times

Київ погодився на ініціативу Трампа про 30-денне перемир'я, але щоб підписати остаточну угоду, сторони мають узгодити складні моменти.

Погодившись на пропозицію США про негайне 30-денне припинення вогню, Україна змінила свій дипломатичний підхід до Росії. Тепер якщо Кремль вирішить продовжувати бойові дії, прагнучи окупувати ще більше українських територій, він ризикує виявитися перешкодою на шляху до миру і викликати гнів президента США Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Досі Путін наполягав, що припинення вогню можливе лише разом із остаточним урегулюванням конфлікту. І він досі не показав жодних ознак відмови від своїх максималістських вимог, які фактично означають припинення існування України як незалежної держави.

Чого насправді хочуть Москва та Київ

"Кремль хоче обдурити Білий дім і укласти угоду, яка, на думку американської команди, виглядає так, начебто Трамп отримує те, що хоче (просто припинення вогню), хоча насправді вона призведе до того, чого хоче Росія (російський контроль над Києвом)", — заявив Яніс Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.

За словами Клюге, Україна тим часом прагне "розвіяти ілюзії" США щодо того, на що готова Росія.

Згода України на припинення вогню забезпечила їй більш прихильне ставлення з боку адміністрації Трампа після того, як симпатії Білого дому кілька тижнів були на боці Кремля.

Держсекретар США Марко Рубіо у вівторок, 11 березня, заявив, що його мета — "покласти край цьому конфлікту таким чином, який буде прийнятним для обох сторін, стійким та забезпечить стабільність та безпеку України у довгостроковій перспективі".

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Якщо Росія погодиться на перемир'я, переговори перейдуть до більш суттєвих та конкретних питань, але прірву між Україною та Росією, схоже, буде дуже важко подолати. Тому й українські та західні чиновники побоюються, що Трамп може спробувати змусити Київ до невигідного миру.

Чи є шанс домовитися про розподіл територій

Рубіо у понеділок, 10 березня, заявив, що Києву доведеться визнати російський контроль над окупованими територіями, тому що "буде дуже складно" для України змусити Росію відступити до кордонів 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський визнав цей момент. При цьому він заявив, що Україна ніколи офіційно не визнає окуповані території російськими, оскільки це буде заохочення російської агресії та порушення міжнародного права.

"Ми не збираємося визнавати жодні території, окуповані Росією. І ми не забудемо про це питання", – сказав Зеленський у середу, 12 березня.

Чи має Україна залишатися "нейтральною"

Зеленський, схоже, визнає, що адміністрація Трампа, швидше за все, не погодиться на вступ України до НАТО, хоча це зобов'язання внесли в українську конституцію ще 2019 року.

Одним із варіантів було б призупинення процесу подання заявки України, скажімо, на 10 років. Однак Путін, швидше за все, вимагатиме гарантій нейтралітету, хоча Кремль визнав "суверенне право України на вступ до ЄС".

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За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія використовує секретні канали, щоб просунути свій сценарій для України: конституційно закріплений "нейтралітет", який дозволить Кремлю фактично зробити Київ своєю маріонеткою на кшталт Білорусі.

Томас Грем, який очолював російський напрямок у Раді національної безпеки США, заявив, що Кремль хоче повернути Україну "на російську орбіту", тоді як Київ прагне інтеграції із Заходом. Він зазначив, що це відображає "два непримиренні погляди на майбутнє України".

Гарантії безпеки для України

Якщо членство в НАТО для України неможливе, Київ хоче гарантій безпеки від своїх союзників. Франція та Великобританія вже заявили про свою готовність відправити в Україну миротворців, але вони хочуть отримати "підтримку" від США, яку Вашингтон поки що відмовляється надати.

За словами колишнього високопоставленого російського чиновника, знайомого з ситуацією, Кремль ніколи не погодиться на розміщення в Україні миротворців з країн НАТО і обере натомысть продовження війни. Але якщо все-таки вдасться досягти мирної угоди з Україною, Путін не заперечуватиме будь-яких двосторонніх угод у сфері безпеки, укладених Києвом із західними країнами.

Джерело наголосило, що введення в Україну європейських миротворчих військ було б рівносильним "квазичленству в НАТО", а тому неприйнятним для Кремля.

Демілітаризація України

Наполегливе прагнення Росії обмежити чисельність збройних сил України лише 50 000 осіб, а також заборона на розміщення ракет великої дальності стали одними з проблем, які завадили мирним переговорам у 2022 році.

Російські чиновники неодноразово говорили про необхідність усунення будь-яких майбутніх "загроз" з боку України. Для Києва та Європи це говорить про те, що Росія має намір переозброїтися та завершити своє завоювання України пізніше.

Але майже мільйонна українська армія – це зараз найцінніший актив Києва, від якого вын не погодиться відмовитися. Європа також зацікавлена озброїти Україну до зубів, бо Україна буде першою лінією оборони у разі нового російського вторгнення.

А з огляду на складнощі з розміщенням там західних військ, союзникам України буде простіше допомогти їй утримувати потужну армію, що, можливо, буде найкращою гарантією безпеки.

Нагадаємо, на думку аналітиків, якщо Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, то, очевидно, вона може використовувати його для перегрупування своїх військ та накопичення ракет, дронів та іншого озброєння. Це дозволить окупантам зібрати сили для більш потужного удару та продовження війни проти України.

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