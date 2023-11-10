Чи зробили в Офісі президента висновки після статті Залужного: Подоляк відповів

Подоляк запевнив, що між президентом і головкомом ЗСУ є "синхронізована позиція".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, чи зробили в Офісі президента висновки зі статті головкома ЗСУ Валерія Залужного для британського видання The Economist.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю DW.

"Так, а які тут висновки? Дивіться, є синхронізована позиція, яка проговорюється на рівні стратегії і тактики ведення бойових дій, актуально проговорюється на Ставці або на військовому кабінеті і президентом, і головнокомандувачем, і, відповідно, тими чи іншими членами військового кабінету", – каже радник керівника ОП.

На його думку, публікація Залужного наголосила, що для уникнення затяжної війни, яка буде максимально руйнівна для України, потрібно змінити підхід до забезпечення ЗСУ.

"Ми ж розуміємо, що для того ,щоб отримати перевагу в цій війні, потрібно не кількісно навіть нарощувати обсяги певних видів зброї, тих же снарядів, а потрібно збільшити високотехнологічний компонент", – зазначив Подоляк.

Раніше ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив генерал Залужний у своїй колонці для The Economist.

За словами Залужного, війна в Україні переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

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