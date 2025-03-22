Чи відбудуться прямі перемовини між Україною та Росією у Саудівській Аравії: подробиці

Прямих перемовин між Києвом і Москвою не буде – американські дипломати зустрінуться з кожною стороною окремо.
Сполучені Штати виступили посередниками у переговорах між Україною та Росією щодо припинення атак у Чорному морі.
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією видання, українська та американська делегації зустрінуться 23 березня, а наступного дня США проведуть перемовини з представниками РФ.
Однак прямих переговорів між Києвом і Москвою не передбачено.
Основні теми обговорення:
- припинення атак у Чорному морі;
- безпека морської інфраструктури;
- можливість обмеженого перемир’я.
“Це будуть переговори на близькій відстані… щось на зразок човникової дипломатії в готелі”, – заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв’ю ABC News.
Зазначається, що Україна наполягає на повному припиненні вогню без попередніх умов, тоді як Володимир Путін погодився лише на часткове перемир’я – припинення атак на енергетичну інфраструктуру.
Нагадаємо, Кремль активізував інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною. РФ цілеспрямовано поширює наративи, які мають розсварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну та виправдати продовження війни.
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